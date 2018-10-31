Мелкие штрафы ГИБДД хотят взыскивать автоматически, а срок добровольной выплаты сократить вдвое

Просроченные штрафы ГИБДД размером до 3 тысяч рублей предлагают взыскивать в автоматическом режиме, и заниматься этим по всей России должен будет центральный аппарат Федеральной службы судебных приставов. Об этом в интервью «Российской газете» заявил директор ведомства Дмитрий Аристов.

Согласно законодательству, административный штраф должен быть выплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу. Если он остается не погашен, возбуждается исполнительное производство, после которого дается еще время на добровольное погашение долга. Сейчас срок добровольного исполнения документа составляет пять дней, однако в ФССП предлагают сократить его более чем вдвое — до двух дней.

Предполагается, что уведомления о принятии к исполнению постановлений о штрафах будут рассылать через информационные системы для предоставления государственных и муниципальных услуг. Одновременно с этим в банки и кредитные организации будут направлять запросы на установление у должника счетов. Если деньги на них найдутся, то штраф будет списан автоматически.

Упрощенный порядок взыскания подразумевает, что при мелком штрафе не нужно будет возбуждать исполнительное производство, а вот исполнительский сбор начислять будут. Это дополнительная штрафная санкция за необходимость списывать задолженность принудительно.

Исполнительский сбор составляет 7% от задолженности, но не менее одной тысячи рублей. То есть, просрочив штраф в 500 рублей и не выплатив его в срок, должнику придется выложить уже 1500 рублей.