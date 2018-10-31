Петербургским киоскам снос больше не грозит. Росстандарт дал разъяснения по поводу нового ГОСТа

ГОСТ об эксплуатации дорог и улиц не будет причиной сноса петербургских ларьков. Об этом 31 октября сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге по итогам совещания в Госдуме РФ.

Федеральный ГОСТ об эксплуатации дорог и улиц, вступивший в силу с 1 сентября, требует освободить проезжую часть, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, разделительные полосы и обочины от посторонних предметов. Ранее сообщалось, что комитет имущественных отношений Петербурга массово отказывает владельцам ларьков в продлении договоров размещения, аргументируя решение требованием этого документа.

По оценке экспертов, под снос из-за ГОСТа должно пойти более трех тысяч нестационарных торговых павильонов. Ранее губернатор Георгий Полтавченко попросил председателя правительства России Дмитрия Медведева скорректировать требования, чтобы вывести из-под действия стандартов газетные киоски.

Однако в ходе совещания в Госдуме заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев пояснил, что новый ГОСТ не запрещает размещение киосков на тротуарах. Он требует очистки тротуаров от предметов, не являющихся элементами обустройства, к которым киоски и ларьки, согласно другому ГОСТу, как раз относятся.

МВД возражений против сохранения киосков на тротуарах не имеет, если торговые точки непосредственно не препятствуют дорожному движению и не изменяют нормативную ширину тротуаров, сообщил начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ведомства.

После получения разъяснений уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов предложил КИО приостановить практику непродления договоров аренды нестационарных торговых объектов (НТО) в связи с требованиями ГОСТа.