Генпрокуратура добилась оправдательного вердикта по делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы. Присяжным не показали ни одного доказательства вины подсудимых

В Санкт-Петербургском городском суде оглашен вердикт по крупному делу о перевозке наркотиков в бутылках из-под рома. Георгий Кольвах, Андрей Бредкин, Антон Мельников и Евгений Савченко полностью оправданы присяжными. Обвинительное заключение со списком доказательств подписывали в Генпрокуратуре.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 31 октября присяжные признали невиновными подсудимых в связи с недоказанностью события преступления.

Ранее Генпрокуратура заявляла, что преступная группа до 2015 года занималась контрабандой крупных партий белого порошка из Доминиканы в Россию. Наркотик якобы растворяли в жидкости, заливали в ромовые бутылки и под видом алкоголя отправляли на родину. Однако присяжные не углядели достаточного количества доказательств этого преступления.

Санкция статьи за особо крупную контрабанду предусматривает пожизненное лишение свободы. На основе вердикта присяжных горсуд вынесет оправдательный приговор.