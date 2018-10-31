Сибиряк на Камышовой разнёс несколько машин, одну перевернул и улёгся спать

Массовое ДТП произошло 31 октября около 16:15 на Камышовой улице, 46, в Приморском районе Санкт-Петербурга. «Два чудика с признаками САО (сильного алкогольного отравления. – Прим. ред.)», как пишут в соцсетях, на «Ниссане» собрали несколько припаркованных машин.

По предварительным данным, в «Ниссане» с госномером 72-го региона находились два жителя Тюмени в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП они перелезли на заднее пассажирское сиденье, где допили водку и уснули до приезда инспекторов, рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ГИБДД.

Первая машина, в которую они въехали, «Хёндэ», опрокинулась набок – таким сильным был удар. Чудесным образом это ДТП обошлось без пострадавших.

«Удар был дикий. Все на глазах произошло. Дальше его несло, разливал ГСМ на дорогу, цепляя попутные припаркованные авто, и задымилась его машина», – пишет Ксения в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Разнёс несколько машин и баиньки на заднее сиденье», – подтверждает Олеся. «Вытащили обоих», – передаёт с места Анастасия.

У этой аварии есть предыстория. Утром, рассказывает «Дорожный инспектор», уже проходила информация по Приморскому району о подозрительном водителе, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. В группе «Подслушано в СПЧ | Приморский района, СПб» тоже был пост в 11:29 с фотографией этой машины и подписью: «Показалось, что водитель авто пьян, под алкоголем. Будьте осторожны, соседи».

Более того, в «СПЧ» пишут, что этот же «Ниссан Кашкай» «и утром въехал в машинку на переходе у остановки Оптиков, 52», и скрылся с места ДТП.

Теперь сотрудники полиции выставят оценку «приключениям тюменцев в Петербурге». Их обоих доставили в 53-й отдел полиции.

Видео: YouTube/Tata Afanaseva