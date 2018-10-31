Серия хлопков при пожаре в «Морской звезде» попала на видео. Жилой комплекс тушили почти час

Пожар в строящемся жилкомплексе «Морская звезда» на углу улиц Оптиков и Туристской потушен. В МЧС говорят об отсутствии пострадавших, местные жители рассуждают о серии хлопков при возгорании.

Как сообщили в ГУ МЧС Петербурга, пожар в «Морской звезде» ликвидировали в шесть вечера 31 октября, с поступления заявки прошло пятьдесят минут.

«Сведения о пострадавших не поступали», – уточнили в ведомстве.

По официальным данным, в строящемся здании горел пенопласт на площади десять квадратных метров. Очевидец опубликовал в группе «Соседи СПЧ. Приморский район» соцсети «ВКонтакте» видеозапись пожара, который, судя по звукам, сопровождался серией хлопков. О них также сообщали местные жители.

«Что же были за взрывы? А они точно были, я только из-за них в окно посмотрела», – пишет пользователь из соседнего дома.

По некоторым данным, на втором этаже здания велись газосварочные работы.