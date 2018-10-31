Более 300 офицерских семей рискуют замерзнуть из-за сгоревшего в Кронштадте тира

В результате тушения пожара в тире на Флотской улице пострадал тепловой узел, который обеспечивал горячей водой два жилых дома Минобороны и Драматический театр Балтийского флота. Уничтожил огонь и стоявший по соседству флигель — памятник регионального значения.

О том, что жители домов на улице Флотской в страхе ждут наступления ночи, «Фонтанке» рассказала жена одного из военнослужащих. «Вчера во время пожара в тире было отключено отопление в двух домах: 4А и 4Л, в которых проживает более 300 семей офицеров и контрактников. В каждой – по несколько детей и очень много грудничков», – говорит мама двоих детей, младшей из которых 2,5 месяца.

Женщина рассказала, что ФГБУ ЦЖКУ (управляющая компания Министерства обороны РФ) весь день 31 октября пыталась решить проблему со своей котельной: «Запускают систему, батареи становятся горячими и потом остывают. Впереди ночь, с ужасом представляю. На данный момент в администрации Кронштадтского района проходит совещание с начальником ЦЖКУ».

В ФБГУ ЦЖКУ корреспонденту «Фонтанки» подтвердили, что оборудование на центральном тепловом пункте действительно было повреждено. «При пожаре в здании 4Б на Флотской обгорела кровля здания, в результате чего перестал функционировать ЦТП. Причины станут ясны после разбирательства. Над тепловым пунктом располагался тир, который тоже был запитан от ЦТП. Именно над тиром горела кровля, и, видимо, там была повреждена труба. В результате запустилась утечка теплоносителя, так как система закольцована», – рассказал руководитель подразделения ФБГУ ЦЖКУ Борис Горохов.

Про проблемы с отоплением директор филиала управляющей компании не сказал ни слова и не смог подтвердить информацию «Фонтанки» о том, что тепло в дома военнослужащих пытаются пустить при помощи дизельного генератора.

Пожар на Флотской улице в Кронштадте тушили вечером 30 октября. Были эвакуированы трое военнослужащих. В результате огонь полностью уничтожил дом №4 и частично расправился с соседним зданием с литерой «Б», у него обрушилась крыша, а внутренние помещения были залиты водой. Сгоревшее здание – часть комплекса служительских флигелей, построенных в XVIII веке, – признано региональным памятником.

По предварительным данным, возгорание произошло в стрелковом тире, который закреплен за филиалом Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА. Ко второй половине следующего дня ни в петербургском отделении ЦСКА, ни в головном офисе не смогли сформулировать свое отношение к произошедшему. По телефону, который указан в качестве контакта тира, корреспонденту ответили нервно: «Тир сгорел, больше ничего не могу сказать!»