Массовое ДТП на Котельникова попало на видео. «Мерседес» виновника нашли по вытекавшему тосолу

В Петербурге разыскивают «уличного гонщика», который разнёс припаркованные во дворе автомобили. Видеозапись ДТП появилась в Сети 31 октября.

Сам инцидент произошёл ночью 29 октября у дома 6 по аллее Котельникова. Как сообщает сегодня компания «Безопасный дом», неизвестный водитель на своём автомобиле на большой скорости пронёсся по двору и разбил пять припаркованных машин. Виновник скрылся, пострадавшие обратились в полицию.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывали, что под удар попали семь стоявших машин. Виновник на «Мерседесе» доехал до автомойки на Парашютной улице, 6, и бросил его там. «Он убежал. Машину нашли по вытекающему тосолу. Принадлежит уроженцу Дагестана», – рассказывает Лилия.

Участники группы выражают сочувствие хозяевам «Жигулей». «Они её холили и берегли. Дед вообще убитый с утра стоял», – пишет Лилия.

Видео: «ВКонтакте»/«Безопасный дом»