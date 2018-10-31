Продажи Nokian Tyres в России выросли за 9 месяцев до 220 млн евро

Выручка финского производителя шин Nokian Tyres Group в январе – сентябре 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 3,7%, до 1122 млн евро, говорится в отчёте компании за III квартал 2018 года, опубликованном 31 октября.

Продажи Nokian Tyres Group в России, занимающие пятую часть всей выручки, увеличились на 2%, до 220 млн евро.

В третьем квартале, с одной стороны, наблюдался твердый рост в Северной Америке (7%) и Центральной Европе (2%), с другой – снижение в России (-18%) и странах Скандинавии (-4%). На чистые продажи в июле – сентябре отрицательно повлиял высокий уровень запасов летних шин в России, пояснили в компании.

По итогам 2018 года производитель ожидает роста в России в 3 – 5% в связи с увеличением продаж новых автомобилей, причём в основном за счёт рынка зимних шин.

В компании отметили также положительный эффект от налоговых послаблений, связанных с текущими и будущими инвестициями до 2020 года. Как уточнили в пресс-службе российского подразделения, речь идёт о стандартных налоговых льготах и субсидиях, получаемых в рамках соглашений с Ленобластью об инвестиционной и трейдерской деятельности.

В конце 2017 года Nokian Tyres, имеющая завод по производству шин во Всеволожске, увеличила мощности в России с 15,5 до 17 млн шин в год. В январе – сентябре 2018 года 84% шин для легковых автомобилей были произведены в России. В сравнении с прошлым годом число сотрудников компании в РФ выросло с 1490 до 1590 человек.

Больше узнать о том, как чувствует себя финский бизнес в России, вы сможете из исследования «Самые влиятельные финские компании в России – 2018» и тематической рубрики «Лидеры финского бизнеса».