Офицеры полиции изнасиловали коллегу. Потерпевшая оказалась дочерью высокопоставленного чиновника

В Уфе задержаны полицейские по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней коллеги. Уголовное дело возбуждено по самым тяжким «секс-статьям».

Как сообщает следственное управление СК по Башкирии 31 октября, задержаны трое сотрудников местной полиции по делу об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера группой лиц в отношении 23-летней дознавателя отдела МВД по Уфимскому району.

«В ночь на 30 октября девушка подверглась нападению со стороны коллег в здании отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района», – уточнили в следствии.

Дело возбуждено по статьям 131 УК («Изнасилование группой лиц по предварительному сговору») и 132 УК («Насильственные действия группой лиц по предварительному сговору»). Каждая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Башкирские СМИ сообщают, что задержаны начальник ОМВД Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник ОМВД Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района Павел Яромчук.

МВД отреагировало на задержание сотрудников отправкой в Уфу десанта Главного управления собственной безопасности.

Личность потерпевшей местные газеты тоже выяснили. Она является дочерью высокопоставленного сотрудника одной из федеральных служб.