Время, а не деньги. Смольный ищет способ не доплачивать за эксплуатацию Восточного скоростного диаметра

Стоимость Восточного скоростного диаметра увеличивается на 12 миллиардов, сроки тоже меняются. Но главное, в Смольном не хотят компенсировать инвестору недополученную выручку.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Проект Восточного скоростного диаметра в присутствии членов правительства исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил 31 октября с главой ВТБ Андреем Костиным. Один из ключевых вопросов – на каких именно условиях заключать договор государственно-частного партнерства. По данным «Фонтанки», власти хотят уйти от ежегодных субсидий и гарантий для концессионера какой-либо минимальной доходности, как это сегодня происходит с Западным скоростным диаметром, который эксплуатирует «Магистраль Северной столицы» (МСС). В прошлом году были обнародованы условия концессионного соглашения: до 2042 года Смольный компенсирует МСС минимальный годовой доход до 9,6 млрд рублей.

В качестве альтернативы рассматривается капитальный грант для инвестора, который будут выдан при поддержке федерального бюджета и пойдет непосредственно на строительство объекта. Смольный уже подготовил соответствующую заявку, в которой просит у Дмитрия Медведева 57 млрд рублей. По информации «Фонтанки», общая сумма гранта составит не менее 50% от стоимости всего проекта, то есть 91 млрд рублей. В прошлом, когда стоимость проекта оценивалась в 156 млрд рублей, называлась цифра 78 млрд рублей.

«В подобных проектах все зависит от итоговой финансовой модели, от общего объема капитальных и эксплуатационных затрат, а также запланированного трафика. Данное понимание приходит после окончания проектирования и проведения необходимых финансовых расчетов. Абстрактно рассуждать довольно сложно. Если говорить в общем, цель отказа от минимального гарантированного дохода, как правило, заключается в том, чтобы снизить нагрузку на бюджет. Однако при этом обычно вырастают инвестиционные затраты на обслуживание старшего долга финансирующих организаций, так как риски банков в проекте и сроки возврата кредита пропорционально увеличиваются. Вместе с этим увеличивается и срок платной эксплуатации объекта концессионером, проект в целом становится дороже для инвестора, но зато у публичного партнера (города) освобождается большое количество средств, которые можно потратить на другие проекты, в том числе социальные нужды», – рассказал «Фонтанке» руководитель российской практики ГЧП «Дентонс» Владимир Килинкаров.

Как пояснил собеседник, близкий к ситуации, все упирается в согласие банка сопровождать проект без гарантий минимальной доходности. В теории можно обойтись без субсидии, но для этого придется отдать всю прибыль с магистрали концессионеру в гораздо более долгосрочной перспективе. В случае с ЗСД это было невозможно, потому что в городе не было примера платной дороги. Властям уверенно предсказать её доходность было вполне по силам, а вот банку слепо поверить в такой прогноз было бы крайне сложно. Сейчас, когда Западный диаметр и его многомиллиардная выручка есть, инвестору будет легче пойти на этот риск.

Более того, по информации «Фонтанки», в городском правительстве очень лояльно относятся к идее отдать компании «МСС» первый этап строительства ВСД безо всякого конкурса, оформив дополнительное соглашение к договору на возведение ЗСД. Сумма потенциального контракта — 35 млрд рублей. Впрочем, далеко не все выступают за этот вариант. Одним из противников такого решения называют городской комитет по инвестициям.

Претерпел изменения не только подход Смольного к финансовой модели ВСД, но и сам проект. Строительство Восточного скоростного диаметра, который на данный момент фигурирует в официальных документах под аббревиатурой «ШМСД» (широтная магистраль скоростного движения) начнется в 2019 году, а завершится в 2024 году. Первоначально планировалось, что трасса появится к 2022 году. Проект подорожал с 156 млрд до 182 млрд рублей. Из них 170 млрд планируется потратить на 14,2 км, которые пройдут по территории Петербурга, и еще 12 млрд рублей на два ответвления в Ленобласти. Шестиполосная трасса начинается от Западного скоростного диаметра в районе улицы Благодатной, проходит преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекает Неву в створе улиц Фаянсовой Зольной и доходит до КАД в районе Кудрово. За пределами города ВСД протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска (дорога шириной в 4 полосы и протяженностью 5 км), а также до Мурманского шоссе (дорога шириной в 6 полос и протяженностью 8,2 км).

Фото: коллаж/"Фонтанка.ру"/Google.Maps

Есть и нерешенные вопросы. В частности, взаимодействие с Минобороны России по перебазированию воинской части на улице Парковая, которую затрагивает магистраль. С военными нужно договориться и предоставить им альтернативный земельный участок в границах Петербурга.

Похожим образом встает вопрос с Федеральной службой исполнения наказаний – дорога проходит вблизи исправительной колонии №7 на улице Латышских стрелков. Ее еще с советских времен планировалось перенести за город, к реализации не приступали. Проектировщики, не вдаваясь в детали, говорили, что колонию можно обойти. По данным «Фонтанки», ВСД также проходит через 96 участков промышленных предприятий с численностью более 10 тысяч работников. Есть среди возможных жертв и жилые дома. Впрочем, до тех пор пока не разработан и не утвержден окончательный проект магистрали, рано однозначно говорить о том, что такая проблема. Особняком стоит вопрос прохождения магистрали под или над водой.

Решение о том, гарантировать ли минимальный доход будущему строителю и эксплуататору Восточного скоростного диаметра, фактически ложится на Александра Беглова, который до этого момента всегда однозначно высказывался в пользу экономии бюджетных средств и повышения качестве жизни петербуржцев. На совещании с главой ВТБ он изменил привычной популистской риторике, подчеркнув, что в новом проекте нужно использовать опыт строительства ЗСД – от стадии проектирования до эксплуатации и финансово-экономической модели. «Необходимо учесть все плюсы и минусы», – цитирует пресс-служба губернатора.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»