Происшествия
Жилой комплекс «Морская звезда» горит на Оптиков. Очевидцы сообщают о взрыве
В Приморском районе Петербурга загорелся строящийся жилкомплекс «Морская звезда». Источником пожара стал пенопласт.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС Петербурга, вечером 31 октября поступила заявка о возгорании в строящемся здании на углу улиц Оптиков и Туристской.
«На втором этаже горит пенопласт на площади десять квадратных метров», – добавили в ведомстве.
Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии черного дыма и делятся услышанным: «Пожар в «Морской звезде», что-то взрывается», – пишут в группе «Соседи СПЧ. Приморский район».
Другие пользователи сообщают о сильном хлопке и приезде автомобилей реанимации.
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