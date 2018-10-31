Жилой комплекс «Морская звезда» горит на Оптиков. Очевидцы сообщают о взрыве

В Приморском районе Петербурга загорелся строящийся жилкомплекс «Морская звезда». Источником пожара стал пенопласт.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС Петербурга, вечером 31 октября поступила заявка о возгорании в строящемся здании на углу улиц Оптиков и Туристской.

«На втором этаже горит пенопласт на площади десять квадратных метров», – добавили в ведомстве.

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии черного дыма и делятся услышанным: «Пожар в «Морской звезде», что-то взрывается», – пишут в группе «Соседи СПЧ. Приморский район».

Другие пользователи сообщают о сильном хлопке и приезде автомобилей реанимации.