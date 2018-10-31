«Дайте поработать врио губернатора!»: Беглов, депутаты и «бюджет расплаты»

Исполняющий обязанности градоначальника Санкт-Петербурга Александр Беглов представил депутатам бюджет Северной столицы на будущий год. Депутаты увидели в нем долги, неэффективные траты и не заметили отражения растущих НДС и коммуналки. В итоге в ЗакСе назвали главный финансовый документ Петербурга на 2019 год «бюджетом расплаты» и попросили врио не повторять ошибки прошлого.

Александр Беглов//Светлана Холявчук/Интерпресс

Второй раз депутаты ЗакСа приняли у себя врио Александра Беглова и сразу отметили положительные изменения. Если в прошлый раз губернаторский «Мерседес» остановился прямо у дверей Мариинского дворца, продемонстрировав своеобразную решительность и готовность с ходу «въезжать» в управление городом, то теперь градоначальник решил прогуляться пешком и появился в зале в 10:40.

Презентуя бюджет-2019, он акцентировал внимание на ключевом – это документ, с которого Петербург начнет реализацию нового майского указа Путина. И при доходах в 576,3 млрд рублей (расходы 628,3) город выделит на исполнение его региональной составляющей 82,3 млрд. Из них 34,7 млрд это нацпроект демография, 19,6 млрд — жилье и городская среда, 15,1 млрд — безопасные дороги и 5,3 млрд — цифровая экономика. В здравоохранении до 11 млрд рублей увеличат расходы на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, а на создание новых парков и скверов, спортивных и детских площадок, особенно в спальных районах, выделят 8,4 млрд.

Как дополнил председатель комитета финансов Алексей Корабельников, на строительство школ по адресной инвестиционной программе (АИП) направят 7,3 млрд. К вводу запланировано 19 образовательных объектов. Еще 3,2 млрд пойдут на дошкольные учреждения - запланировано ввести 22 детских сада. А для того, чтобы ликвидировать дефицит мест, спроектируют еще 30 школ и 22 дошкольных учреждения.

На субсидии транспорту выделят 43 млрд рублей. Больше всех получит метрополитен, чтобы покрыть затраты на эксплуатацию новых станций метро и депо "Южная". Расходы дорожного фонда составят 35 млрд рублей. Цена на проезд в транспорте не вырастет, ежегодная субсидия на ЗСД планово снизится к 2024 году. В общем социально и поступательно.

Беглов отметил, что «исполнительные органы власти и депутаты городского парламента выполнили большую работу при подготовке проекта». А спикер парламента Вячеслав Макаров и вовсе не скупился на комплименты. Он выразил благодарность врио за четкую, внятную стратегию и политическую волю при работе и сказал коллегам: «Мы принимаем бюджет стабильности и возможностей для роста».

Сбивала позитивный настрой только резкая критика со стороны депутатов, фактически обрушивших на Беглова претензии к предыдущему губернатору.

Первой на проект ополчилась Оксана Дмитриева. По её словам, у Смольного получился «бюджет расплаты за предыдущие ошибки», а именно долги.

– Фактически раскручена пирамида государственного долга. За несколько недель конца 2017 года он вырос фактически в 7 раз. Это, наверное, беспрецедентный случай в истории отечественных финансов. Расходы по его обслуживанию в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, выросли в 10 раз.

По её словам, начиная с 2004 года до 2016 года в Санкт-Петербурге был фактически профицитный бюджет, при этом каждый раз он планировался с дефицитом при регулярно образующихся остатках и город «маниакально» занимал новые средства.

Прямые параллели с нынешним бюджетом выстраивались сами собой — в 2019 году запланирован дефицит бюджета 52 млрд рублей, в 2020-м – 54,5 млрд рублей, а в 2021-м – 53,3 млрд рублей, а в комитете по финансам анонсировали новые заимствования. В связи с этим Дмитриева предложила санкции к его председателю, если он будет и дальше на них настаивать. И обратилась к Беглову.

– Если вам председатель комитета по финансам заявляет, что для покрытия кассовых разрывов он берет долгосрочный заем, его нужно тут же увольнять. Это то же самое, что начальник пожарной части говорит вам, что он собирается тушить пожар бензином, потому что вдруг воды не хватит, – отметила депутат. – Раскручивание долга в 2017 году не ваша ответственность. Но если он будет взят в 2018 году и в 2019-м, когда оснований для долгосрочных заимствований нет, только кассовые разрывы, то это уже ответственность нового правительства и нового губернатора.

Выступающий следом депутат Михаил Амосов возмутился неэффективным и медлительным развитием городского метрополитена и провел параллель со столицей, где за последние пять лет построено 32 станции метро и введен 61 км линий. А в Петербурге за тот же срок – 2 станции и 6,3 км линий.

Дело, как считает парламентарий, в том, что город изначально закладывает маленький процент на развитие подземки. И если в Москве это 8,12% от городского бюджета в год, то в Петербурге в среднем 3,92%. Пиковый показатель был в 2018 году, когда сдавали объекты ЧМ-2018 и запланировали 4,7%. Но со следующего года начинается снижение до 4,5%. Вдвое меньше.

– Вот и всё. Мы просто меньше тратим, поэтому результат неудовлетворительный в этой части. Нужно что-то другое сокращать и находить деньги на развитие важнейшей транспортной системы, – заявил Амосов.

Для ускорения работ он предложил начать наконец заранее готовить проектную документацию на будущие ветки метро и строить Красносельско-Калининскую линию, которую ждут 350 тысяч жителей, и перспективную Кольцевую, сразу с двух сторон, что резко увеличит скорость постройки.

Надежда Тихонова из «Справедливой России» заметила, что в бюджете не учтен рост ставки НДС с 18 до 20%, что приведет к подорожанию всех без исключения и товаров, и услуг и не может не сказаться на исполнении документа в будущем.

– Это неизбежно приведет к повышению расходов или сокращению объемов работ, в том числе по АИП. Повышение налога будет влиять на себестоимость естественных монополий, на транспорт и промышленность, – заявила она.

Не учтен в бюджете, по её словам, оказался и рост платы за вывоз мусора при переходе к оплате с человека, а не с квадратного метра.

– Причем меньше станут платить обеспеченные люди, живущие в больших квартирах и максимально пострадают малообеспеченные, особенно многодетные семьи. Компенсация таких затрат вообще не заложена в бюджет, – заявила она.

Еще один огромный недостаток документа, по мнению Тихоновой, это отсутствие планов развития города. По её мнению, Петербургу нужен не Восточный скоростной диаметр, а новый роддом на Севере, предприятие для сортировки мусора и вовремя введенные школы и садики, которые из-за задержек перенесли на 2019 год.

Ответственный за строительную сферу вице-губернатор Игорь Албин неожиданно эмоционально ответил на все вопросы о причинах задержек и срывов сроков на стройках и назвал это катастрофой.

– За годы реформ строители привыкли отчитываться освоенными лимитами, а не сданными объектами. Это последствия тех решений, которые мы переживаем после развала экономики советского периода, – заявил Албин. – Комитет по строительству, если говорить о его работе, это катастрофа. В первую очередь кадровая.

По его словам, «сначала был некто господин Артеев, который чудным образом привел компанию «Единые решения», которая имела отношение к его родному брату. Дальше авансы, сегодня уголовные дела, которые расследуются в отношении этих людей. Вторая история — это Михаил Демиденко. Такие же неэффективные компании, неотработанные авансы. Сегодня ряд заместителей Михаила Демиденко также находятся в уголовно-правовом поле, расследуются уголовные дела. Потом Сергей Морозов — «с одной стороны отсутствие команды и опыта», плюс требовалось внимание стадиону, Кубку конференции, тренировочным площадка, итог работы неутешительный. Теперь Леонид Кулаков - «неплохая работа в Госстройнадзоре. Сегодня позитивных изменений для комитета по строительству я, к сожалению, не вижу».

По словам Албина, если в Смольном у губернатора цунами, то в кабинете вице-губернатора шторм, в комитете по строительству штиль, а на объектах адресной программы — болото. «И из этого болота мы никак не можем вылезти», – печально резюмировал чиновник. Но подробным планом выхода из тупиковой ситуации не поделился.

В конце всех выступлений Беглов вновь вышел к трибуне, и обратился к депутатам с двумя предложениями. Для начала – повлиять на коллег в Госдуме.

– Вчера было заседание правительства. Это бюджет и генеральный план. Ни одного депутата Госдумы не было. У нас Олег Анатольевич Нилов присутствует. Его отпустили, а остальных нет? Более того — ни одного предложения от депутатов Государственной думы, по крайней мере мне и правительству, не поступило, – отметил врио.

При этом, по мнению Беглова, эти депутаты должны отстаивать интересы горожан в Госдуме, ведь их избирали жители Петербурга. А главное, помогать найти деньги.

– Нам с вами не просто так сформировать бюджет. У нас дефицит средств и мы знаем, как на федеральном уровне, в том же самом Минфине, принимают законы и у нас идет дефицит, – закончил Беглов. – Я прошу вас помочь мне наладить конструктировную совместному работу нашу с вами и депутатов Государственной думы.

А еще предложил временно изменить режим работы депутатов с градоначальником

– За то время, которое я работаю как врио губернатора Санкт-Петербурга, мне поступило огромное количество разных писем и запросов депутатов. И не только из законодательного собрания, но и из Госдумы и местного управления. Но я сегодня не настолько владею всеми вопросами, которые мне задают, – заявил Беглов. – Естественно есть правительство, есть председатели комитетов, которые более профессионально и детально владеют вопросами. Через какое-то время я буду ими владеть тоже.

В связи с этим он попросил законодателей пока работать в первую очередь с профильными комиссии и комитетами, а не сразу напрямую с ним:

– Я всех вас уважаю, вы избранники наших горожан, но дайте возможность поработать врио губернатора Петербурга!

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»