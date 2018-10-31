«Господин полицейский»: протестующие со всех сторон, расходитесь

Как старший лейтенант Руслан Сентемов стал фигурой Невского проспекта и самым популярным полицейским для митингующих всех мастей.

Георгий Марков

Журналист находит друга, задержание «совести Петербурга», «сейчас будем вместе закон изучать» и 500 письменных объяснений одним махом. «Фонтанка» присмотрелась к самому популярному на улицах Петербурга сотруднику полиции и выяснила, что еще недавно он просил называть его «уважаемым гражданином». Антагонист оппозиционеров явно вежливее всех своих коллег, но ему грозят проклятьем трудового народа.

«Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне «господин полицейский», – реплика, сказанная при задержании участника акции "Бессмертный ГУЛАГ", моментально стала политическим интернет-мемом. Хотя, казалось бы, сотрудник полиции в запечатленном на видео диалоге подчеркнуто вежлив, а его высказывание вызвано исключительно тем, что задерживаемый активист ему без конца «тыкает».

Фото: Георгий Марков

Постоянные участники протестных акций сразу же опознали «господина полицейского». Это старший лейтенант Руслан Сентемов фигура в среде политических активистов почти легендарная. Известен тем, что часто выходит на акции в гражданской одежде, представляется иногда «ио замначальника охраны общественного порядка Центрального района». Практически ни одна акция протеста в Петербурге не обходится без его активного присутствия. Отрицательный рейтинг Сентемова в кругах активистов предсказуемо объясняется тем, что он, как правило, руководит задержаниями.

На Сентемова сочиняют эпиграммы. Такие, например :

Руслан Борисович Сентемов —

Материал для многих мемов.

Но хоть он такой один,

Всё равно не господин.

Естественно, что каждый раз, когда Руслан кого-то задерживает, это попадает на видео. Вот, например, акция 28 октября на Невском проспекте, когда были задержаны около 40 человек. Почти все они получили штрафы в 10 – 15 тысяч рублей и провели ночь в участке, одна из доставленных получила 10 суток административного ареста.

Судя по видео, опубликованному активистами на Youtube, на Невском в тот день развернулась почти библейская мистерия: троих активистов взяли в кольцо бойцы Росгвардии в броне и шлемах, после чего «космонавтов» по кругу обошел сотрудник полиции и каждому что-то шепнул, наклоняясь к шлемам так близко, что со стороны это выглядело, как поцелуй. Затем другой сотрудник полиции (в нем-то активисты и узнали Руслана Сентемова) указал вытянутой рукой на тех, кого стремительно взяли.

19 октября Сентемова заметили в здании Дзержинского суда, где решался вопрос о продлении ареста для фигурантов дела «Сети». Вместе с приставами он выдворял из здания наблюдателей.

27 сентября телеграм-канал «Агит Россия» опубликовал видеозапись задержаний за одиночные пикеты 26 сентября. В главной роли – Руслан Сентемов.

Акция на Невском проспекте называлась «Всех на всех». Одного из активистов задержали за перцовый баллончик в кармане (на акциях запрещено иметь при себе средства защиты), другого — за то, что не отдал старшему лейтенанту паспорт, а предложил посмотреть «из рук». Старший лейтенант комментирует, что документ «вызывает сомнения в подлинности», и строптивого активиста уводят. Руслан Сентемов и тут в кадре подчеркнуто вежлив. Он говорит: «К транспорту проходите, пожалуйста» и «Присаживайтесь, пожалуйста», использует обороты «при всем уважении» и «не хотел вас обидеть», а также «я обязательно вам разъясню нормы действующего законодательства, прежде чем попросить вас проследовать к служебному автотранспорту». Объясняет, как избежать задержания – надо «соблюдать нормы действующего законодательства».

Активисты же в ответ пышут необъяснимой злобой: «Вы что, хотите, чтобы вас проклинал народ? Вас и так уже все здравомыслящие люди проклинают!»

Затем Сентемов вступает с одним из активистов в словесную перепалку, в ходе которой выясняется кое-что о ценностных ориентирах полицейского:

- Как только у меня появится желание с вами общаться, я к вам обращусь, – говорит он особенно настырному юноше.

– Хорошо, – отвечает тот.

- Я знаю, что это хорошо.

– Вы очень хороший человек.

- Какой есть.

– Прекрасно, что вам хорошо

- Да мне очень хорошо.

– Я вижу, это же видно, как вы горите на работе.

- Не горю, а служу Родине.

Наконец, активисты признаются, чем Сентемов так им неприятен: «Вы просто к нам относитесь немножечко не так, как ко всем». После этой претензии сотрудник становится строг — он требует уважения:

«Я веду диалог. Я пока против того, чтобы вы меня перебивали. Обращения в мой адрес мне, честно говоря, не очень приятны. Если бы он хотел что-то мне сказать, он бы подождал, пока мы закончим. Он знает имя и фамилию мою. Он бы подошел и сказал: «Уважаемый гражданин, Руслан Борисович, у меня есть к вам вопрос». И мы бы с ним постояли и подискутировали. Это было бы правильно и с уважением друг к другу. А вот эти вот выпадки некрасивые… Вот это вот поведение не просто не достойно жителя культурной столицы, это мое мнение, но и в принципе гражданина Российской Федерации».

В результате пятеро участников акции были задержаны.

Пожилую художницу Елену Осипову в среде активистов называют «совестью Петербурга».

Ее старший лейтенант Сентемов задерживал под камеры 1 июня, когда она вышла на Невский с одиночным пикетом с картинами на тему защиты детей. Есть несколько видеоверсий этого задержания. Например, «Вежливые полицейские задерживают немолодую даму в культурной столице России в день защиты детей».

Осипова вышла на Невский около 16 часов, но спустя некоторое время рядом с ней встала другая женщина — с флагом в цветах георгиевской ленточки и плакатом «США, руки прочь от Киевской Руси!» Эта дама интереса у Сентемова не вызвала. А художница Осипова тихим голосом пыталась объяснить, что она здесь находится «в соответствии с Конституцией» и что она «раньше пришла». Но Сентемов заявил, что пожилая женщина «не выполняет законные требования полиции» и повел Осипову с ее картинами в «служебный транспорт» под крики «Позор!» «Проходите, проходите, пожалуйста, – приговаривал Сентемов. И, уже обращаясь к своим коллегам, добавлял: – Помогите гражданке». Так он призывал коллег забрать у нее из рук громоздкий агитматериал.

Тем не менее, старший лейтенант Сентемов не всегда и не со всеми столь подчеркнуто деликатен. В Фейсбуке ходит видео от 26 мая. В тот день у гостиницы «Англетер» проходили одиночные пикеты, приуроченные к ПМЭФ. Были задержаны волонтёры штаба Навального в Петербурге Юлия Макарова, Алексей Шигин и Даниил Гороховский: у них были плакаты на английском языке. «Официальная причина задержания, которую сообщили Даниилу: полицейские не знают английский, в отделе полиции хотят перевести плакаты и проверить их на экстремизм», – сообщили тогда журналистам в штабе Навального.

Но еще любопытнее оказался диалог, что случился у Руслана Сентемова с корреспондентом «Эха Москвы в Петербурге» Максимом Ярыгиным. Полицейский потребовал у корреспондента «аккредитацию» и внезапно перешел на «ты».

– Что вы просите? – удивился корреспондент.

- Где ваша аккредитация? «Что я прошу» у вас…

– На что?

- На проведение каких-то… действий.

– Каких действий?

- Ну вы говорите, что вы здесь работаете.

– Я здесь нахожусь…

- Вы мне сказали, что вы здесь работаете!

– Я работаю, я корреспондент…

- Где вы работаете, кем вы работаете?

– Я журналист.

- Замечательно. Аккредитация ваша.

– Я вам покажу сейчас удостоверение…

- И что?

– Что «и что»? Оно мне позволяет работать, где угодно.

- Вы закон очень плохо знаете.

– Это вы закон очень плохо знаете, слушайте…

- Сейчас мы с вами познакомимся вместе с законом.

– Мы с вами знакомы.

- Нет, я говорю, сейчас мы будем закон изучать.

– (другому полицейскому) Дай-ка сюда мне двоечку полка (видимо, речь идет о вызове сотрудников, которые проведут задержание, – прим.ред.), сейчас будем закон изучать. Стой-стой-стой. Сейчас будем закон изучать с тобой!

- Что случилось-то?

– Да ниче случилось, что ты пререкаешься со мной?

- Я не пререкаюсь…

– Друга нашел, что ли, или че? Журналист…

- А как вас зовут?

– Какая тебе разница, как меня зовут?

- А что вы ругаетесь?

– (другой полицейский) Даже не начинали.

А впервые старший лейтенант Сентемов начал набирать популярность в середине 2017 года, после антикоррупционного митинга 12 июня 2017 года. Тогда в Петербурге к административной ответственности был привлечен 561 человек. Судьи Дзержинского суда экстренно были вызваны на работу. Тогда-то правозащитники и обратили внимание на странную закономерность. Во всех протоколах основание для задержания и возбуждения административного дела было одинаковым — неподчинение законным требованиям сотрудника полиции прекратить акцию. И сотрудник полиции был один на всех — старший лейтенант Руслан Сентемов. «Поэтому во всех делах была копия его удостоверения и письменное объяснение с его подписью, – рассказал «Фонтанке» правозащитник Динар Идрисов. – Получается, что он сумел оказаться одновременно в нескольких отделах полиции, чтобы эти объяснения написать».

30 октября 18-го старший лейтенант Сентемов все-таки перепутал. Путин никогда не обязывал граждан обращаться к правоохранителям «господин полицейский». Это словосочетание предложил в далеком 2011 году тогдашний глава МВД Рашид Нургалиев. Сразу после реформы МВД он предлагал россиянам обращаться к человеку в форме «господин полицейский», раз уж «товарищ милиционер» устарело.

Не прижилось.

Для использования на улицах: в нормативных документах форма обращения до сих пор не прописана, главное чтобы оно звучало вежливо.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»