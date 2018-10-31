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Авто
31.10.2018 22:00
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Недозатянутые винты и вытекающее масло: Audi отзывает в России еще несколько сотен машин

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило уже вторую на этой неделе отзывную кампанию для автомобилей Audi. На этот раз под отзыв попали 664 машины разных моделей, проданных в России за последние годы.

Как сообщает 31 октября пресс-служба Росстандарта, сервисная кампания коснулась 618 автомобилей Audi A4 и А5 с 1,2-литровыми и 1,4-литровыми с двигателями TFSI, реализованных в период с 2017 по 2018 год. У них возможен разброс моментов затяжки винтов топливной рампы, из-за чего в процессе эксплуатации затяжка отдельных винтов может ослабнуть.

Также автопроизводитель отзывает 46 автомобилей Audi R8. При динамичной манере вождения и резких маневрах у них может вытекать масло через патрубок вентиляции коробки передач. В итоге есть риск образования дыма или даже пожара.

В дилерских центрах на автомобилях A4 и А5 проверят винты крепления топливной рампы, а на R8 заменят одинарный патрубок вентиляции коробки передач на сдвоенный. Все работы проделают бесплатно для владельцев.

Попал ли автомобиль под сервисную кампанию, можно узнать, сверив его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта.

Напомним, что 29 октября Audi объявила об отзыве в России 6687 автомобилей моделей A4, А5, А6 и Q6. У них обнаружились проблемы с защитой от проникновения влаги в электронные компоненты.

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