В любую точку мира

ГК "КВС"

В Московском районе компания «КВС» возводит жилой комплекс «Крылья» – комплекс для настоящих путешественников.

Данная локация позволяет за 10 минут с легкостью добраться до международного аэропорта «Пулково», откуда можно попасть в любую точку мира. Недалеко от комплекса проходят две крупные автомагистрали Северо-Запада России – Московское и Киевское шоссе.

Уже ведутся работы по обустройству наружных стен домов, планируемый срок сдачи объекта 4 квартал 2019 года.

Получить более подробную информацию о наличии квартир, действующих акциях, а также вариантах оплаты можно в Отделе продаж Центрального офиса, в консультационном пункте на объекте и по телефонам ГК «КВС»: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)