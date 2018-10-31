ГИБДД: Нарушитель на «Порше», устроивший эротическую фотосессию в центре Петербурга, явился в отдел и пообещал вести себя хорошо

Пользователь «Инстаграма», разместивший эротическое видео с Невского проспекта, под впечатлением от того, что о нём написала «Фонтанка», заявил, будто бы штраф о нарушении ПДД ему пришёл в директ – то есть в личные сообщения в «Инстаграме». Он разместил соответствующий скрин, а также скрин с публикацией «Фонтанки».

Напомним, накануне УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что в ходе мониторинга СМИ был обнаружен ролик, на котором зафиксированы нарушения ПДД: остановка за стоп-линией и выход на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

На самом деле общение с нарушителем происходило по стандартной схеме: юный петербуржец лично приехал в ГИБДД сразу после того, как его туда вызвали, рассказали 31 октября «Фонтанке» в отделе пропаганды управления.

Сотрудники установили личность водителя «Порше» и предложили ему явиться в отдел ГИБДД Центрального района. 24-летний нарушитель прибыл туда 25 октября. Руководитель подразделения провёл с ним воспитательную беседу, вручил постановления протоколов по обоим правонарушениям, и юноша расписался в получении копий. Дорожные полицейские отметили, что молодой человек не возражал, со всеми нарушениями был согласен и пообещал впредь вести себя на проезжей части адекватно.