Путин оставил судей Конституционного суда без представительских расходов, а их семьи - без пенсий

Судьям Конституционного суда больше не будут выделять средства на оплату рабочих нужд из федерального бюджета. Указ президент РФ Владимир Путин подписал 31 октября.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, право на представительские расходы судьи Конституционного суда потеряют с 1 января 2019 года. Сейчас размер дополнительных выплат равен пяти минимальным оплатам труда. С мая 2018 года это немногим больше 55 тысяч рублей, о расходовании которых отчёта не требуют.

Тем же указом президент забрал у семей действующих и пребывающих в отставке судей КС денежное содержание, положенное в случае потери кормильца. Это сумма в 165 процентов от размера социальной пенсии на каждого члена семьи ежемесячно.