Россия поднялась в рейтинге Doing Business на четыре позиции. До цели, поставленной Путиным, осталось еще 11

Россия в 2018 году заняла 31-е место в ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business. Как пишет РБК, об этом 31 октября заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании правительства.

России удалось улучшить свои позиции в рейтинге на 4 позиции — в прошлом году она занимала 35-е место. Однако в «майских указах» Владимира Путина 2012 года была поставлена цель подняться в рейтинге на 20-е место к 2018-му. Сделать этого пока не удалось.

Целевые показатели выполнены только по нескольким направлениям. Так, по подключению к электросетям Россия на 12-м месте, по регистрации предприятий и собственности также на 12-м, по обеспечению исполнения контрактов — на 18-м. Серьезных улучшений удалось добиться по показателю «получение разрешения на строительство» – Россия поднялась со 115-го места в прошлом году на 48-е. Однако по многим другим показателям результаты неутешительны — так, по «международной торговле» Россия занимает только 99-е место, а по налогообложению — 53-е.