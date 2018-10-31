Компания «КВС» - финалист конкурса «Доверие потребителя»

ГК "КВС"

Завершен второй этап потребительского голосования XI конкурса «Доверие потребителя» – посетители и участники Ярмарки недвижимости выбрали риэлторские агентства, строительные компании и ипотечные банки, которым можно доверять.

Компания «КВС» стала финалистом конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Всего за финалистов семи номинаций конкурса «Доверие потребителя» в 2018 году было отдано около 9 000 голосов.

Третий этап конкурса – экспертное голосование в ходе заседания Экспертного совета в ноябре 2018 года. Компании-финалисты по условиям конкурса обязаны предоставить экспертам свои презентации и ответить на вопросы членов Экспертного совета. Экспертное голосование проводится в комиссиях анонимно по балльной системе. Для определения победителя по итогам экспертного голосования все значения суммируются, и выводится интегральная оценка по каждому из финалистов во всех номинациях. Конкурс «Доверие потребителя» завершится 14 декабря 2018 года торжественной церемонией награждения победителей.

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