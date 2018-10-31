Бывший топ-менеджер «Зенит-арены» пьяным наехал на полицейского. У него забрали права на полтора года

В Петербурге суд рассмотрел дело о пьяной езде уже бывшего топ-менеджера «Зенит-арены» Сергея Белкова по центру города. Его оштрафовали и лишили водительских прав.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 31 октября мировой судья судебного участка № 207 признала Белкова виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и наложила административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на 1 год 7 месяцев. Статья 12.8 КоАП предусматривает лишение прав от полутора до двух лет.

Белков работал директором департамента по организации и проведению соревнований «Зенит-Арены». Отвечал за все соревнования футбольного клуба «Зенит».

Как установил суд, Белков вечером 21 сентября управлял корпоративным автомобилем Nissan и резкими маневрами привлек внимание полицейских. При выезде со двора на улице Восстания он совершил наезд на сотрудника. Задержали его через сорок минут.

По версии Белкова, машиной он управлял трезвым, в салоне лежали 40 тысяч долларов наличными и билеты на футбольный матч «Зенит» – «Локомотив» суммарной стоимостью почти 2 млн рублей. Не признав в полицейском сотрудника правопорядка, Сергей будто бы заподозрил попытку ограбления, а потому счел нужным скрыться и, отъехав, припарковал автомобиль и выпил коньяк из лежавшей в багажнике бутылки, а также «припорошил» его бокалом пива в ресторане. На медицинское освидетельствование Белкова повезли через пять часов, экспертиза показала опьянение.

ГИБДД составила на водителя еще один протокол, по статье 12.27 КоАП «Оставление места ДТП». Дело продолжает слушаться в 207-м судебном участке, следующее заседание состоится 15 ноября.

После задержания топ-менеджер уволился из «Зенита».