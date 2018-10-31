«Победа» снова полетит в Грузию из Петербурга и других российских регионов

Российская авиакомпания «Победа», которая 26 октября отменила полеты в Тбилиси из Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми, заявила о выполнении рейсов в полном объеме со 2 ноября.

«Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам, на которых «Победа» является назначенным авиаперевозчиком от имени Российской Федерации», – сообщает 31 октября на своем сайте авиаперевозчик, который входит в группу «Аэрофлот».

«Победа» скорректирует время вылета рейсов в столицу Грузии, о чем позже оповестит пассажиров.

Напомним, что «Победа» ранее отменила рейсы в Тбилиси, так как получила отказ грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты. По данным на 26 октября, на этом направлении было забронировано более 17 тысяч билетов.