Читатели «Фонтанки» помогли петербургской парабадминтонистке приобрести новый инвентарь в преддверии Кубка России

Благодаря участию неравнодушных людей Благотворительному фонду в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» удалось оперативно собрать необходимую сумму и приобрести для кандидата в мастера спорта по парабадминтону Наталии Прокофьевой новую коляску. На ней она сможет выступить на третьем этапе Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который пройдет в Казани. В первых двух этапах Наталия занимала призовые места в парном и одиночном разрядах.

Напомним, в сентябре коляска, на которой бадминтонистка тренируется и выступает на соревнованиях, была серьезно повреждена. Наталия Прокофьева обратилась в БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» с просьбой помочь ей приобрести новую коляску, чтобы не пропустить очередной этап Кубка и продолжить спортивную карьеру.

Благодаря посетителям краудфандинговой платформы, где был открыт проект по сбору средств, другим частным жертвователям, друзьям самой спортсменки и читателю «Фонтанки» Вячеславу, который выделил большую часть необходимой суммы, Фонду удалось всего за месяц собрать 296 000 рублей, приобрести и передать коляску Наталии.

«Искренне всем благодарна за сбор денег мне на спортивную коляску. Собирали все кто смог, и у нас получилось. С миру по нитке – и получился целый клубок! Осталось только идти к новым победам и достигать новых целей!» – поделилась на своей странице в социальной сети Наталия Прокофьева. По словам спортсменки, она провела тренировки на новом инвентаре: «Всё супер! Ездит, как по маслу».

Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» также благодарит всех, кто помог спортсменке.