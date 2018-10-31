«ВКонтакте» прокомментировали иск о немотивированном разглашении данных пользователя. «Мы работаем в рамках законодательства»

Социальная есть опровергает обвинения во злоупотреблении неформальной перепиской с правоохранительными органами. На противном настаивает активистка Лилия Чанышева, требующая от «ВКонтакте» 100 тысяч рублей за немотивированную передачу ее персональных данных полицейским.

«На данный момент мы не получали никаких уведомлений по данному иску, вопрос требует изучения с нашей стороны. Еще раз обращаем внимание на то, что взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках текущего законодательства — подробная информация об этом доступна в разделе «Защита данных ВКонтакте», – цитирует 31 октября заявление пресс-службы социальной сети «Деловой Петербург».

При этом «ВКонтакте» считает правильным совершенствование российского законодательства в этом вопросе.

Напомним, что Лилия Чанышева из Уфы обратилась в Смольнинский суд Петербурга, настаивая, что «ВКонтакте» передали ее личную информацию заместителю начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии Газимуллину после письма силовика в социальную сеть. Сотрудник МВД, у которого не было в производстве ни уголовных, ни административных материалов на Чанышеву, передал полученные сведения Роскомнадзору.