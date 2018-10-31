Городской пижон, который притворяется спортсменом: «Хёндэ» показала новую модель

Каждый уважающий себя автопроизводитель имеет в своем модельном ряду «спортивную» линию. У Volkswagen это R, у Ford — ST, у KIA — GT, у Skoda — Sportline. Все эти «линии» по сути представляют собой вполне стандартные автомобили, которые лишь внешне имитируют «гонщиков». Корейский Hyundai, не желая отставать от конкурентов, в июле запустил аналогичную «линию», представив свой «горячий» хэтчбек Hyundai i30 с буквой N и дополнением Line. И вот теперь «горячая линия» пополнилась еще одной моделью – Hyundai i30 Fastback N Line, пишет 31 октября Motor1.

По сути, N Line – это пакет «обвесов» для обычной i30, с помощью которых вы сможете ввести в заблуждение своих друзей и убедить их, что купили «настоящую» Hyundai i30 Fastback N. «Крутой» спортивный вид новинки сочетается со стандартным с 1,4-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, но снаружи же этого не видно.

Впрочем, внешним видом дело не ограничивается. У N-Line перенастроена подвеска и шасси, что делает управление более «острым» и точным. Дополнительно вы получаете еще и 18-дюймовые легкосплавные колеса, обутые в шины Michelin Pilot Sport 4, и дисковые тормоза увеличенного диаметра.

Но главной «фишкой» все-таки остается эффектный внешний вид с таким «мелочами», как черный фон в фарах, измененная решетка радиатора и тонкая красная линия светоотражателя, подчеркивающая снизу форму переднего и заднего бамперов. В Hyundai i30 Fastback N-Line добавлены треугольные противотуманные фары и большой задний диффузором, а интерьер дополнен спортивными сиденьями и рычагом переключения передач с логотипом N.

Однако это все-таки не «горячий» спортсмен, а скорее, городской пижон, старающийся походить на спортсмена. Поэтому чтобы сделать i30 и i30 Fastback серий N-Line еще более доступными, Hyundai будет выпускать вариант даже с меньшим трехцилиндровым двигателем объемом 1,0 литра с турбонаддувом. Правда, в этой комплектации будут всего лишь 17-дюймовые колеса, но все остальные «фишки» сохранятся.

Пока Hyundai планирует продавать i30 Fastback N Line только в Европе.