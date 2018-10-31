Из Хельсинки откроются прямые рейсы в Бордо, Болонью и Порту

Справка:

Аэропорт Хельсинки-Вантаа сейчас проводит масштабную реконструкцию и готовится принимать 30 млн человек в год (в прошлом году этот показатель вырос до рекордных 19 млн). В 2017 году из воздушных ворот финской столицы можно было напрямую улететь по 145 направлениям. Открываются всё новые и новые маршруты. По данным Finavia, с 11 октября ежедневно из Хельсинки в Дубаи начал летать Flydubai. Norwegian 29 октября открыл маршрут в Гданьск и продлил полёты в Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) на весь год, а 3 ноября он запускает рейсы в Тель-Авив и Агадир (Марокко). Finnair с 11 декабря начнёт летать дважды в неделю в Лион, с 13 декабря - в мексиканскую Пуэрто-Вальярту.