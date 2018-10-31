Из Хельсинки откроются прямые рейсы в Бордо, Болонью и Порту
Аэропорт Хельсинки расширяет маршрутную сеть — национальный перевозчик Finnair откроет три новых направления: во французский Бордо, итальянскую Болонью и португальский Порту. Об этом 31 октября сообщает оператор финских аэропортов Finavia.
В Болонью самолёты будут летать трижды в неделю с 10 апреля по 18 октября, дважды — в Бордо (с 11 мая по 14 сентября) и Порту (с 21 июня по 12 августа). Все три маршрута обслуживают воздушные суда Airbus A319. При этом компания надеется получить и российских туристов, среди которых также популярны Италия, Франция и Португалия, отмечает перевозчик.
Справка:
Аэропорт Хельсинки-Вантаа сейчас проводит масштабную реконструкцию и готовится принимать 30 млн человек в год (в прошлом году этот показатель вырос до рекордных 19 млн). В 2017 году из воздушных ворот финской столицы можно было напрямую улететь по 145 направлениям. Открываются всё новые и новые маршруты. По данным Finavia, с 11 октября ежедневно из Хельсинки в Дубаи начал летать Flydubai. Norwegian 29 октября открыл маршрут в Гданьск и продлил полёты в Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) на весь год, а 3 ноября он запускает рейсы в Тель-Авив и Агадир (Марокко). Finnair с 11 декабря начнёт летать дважды в неделю в Лион, с 13 декабря - в мексиканскую Пуэрто-Вальярту.
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