Сомнительная перепланировка в подвале - некуда бежать

В Петербурге у органов исполнительной власти нет полномочий по согласованию перепланировок в подвалах и других нежилых помещениях многоквартирных домов. При этом нет ни механизма экстренной остановки сомнительных работ, ни организаций, способных эту функцию взять на себя.

Александр Петросян/Интерпресс

В Петербурге у органов исполнительной власти нет полномочий по согласованию перепланировок в подвалах и других нежилых помещениях многоквартирных домов. При этом нет ни механизма экстренной остановки сомнительных работ, ни организаций, способных эту функцию взять на себя.

Если вы вдруг заметили, что в подвале сносят несущие стены, выкапывают приямок у дома и делают в стене новый дверной проем, остановить это практически невозможно – местное законодательство не наделяет ГЖИ такими полномочиями, полиция на подобные вызовы не отвечает, УК бессильны – заняться этим, в общем-то, некому. Почему так получилось, и к каким последствиям уже привело, разбиралась «Фонтанка».

О проблеме узнали случайно. На Лиговском проспекте, 107 в подвале дома открывали очередной продуктовый магазин шаговой доступности, для чего помещение понадобилось приспособить под новые цели. Обеспокоенные жители обратились в суд, куда ответчик принес зарегистрированный в Росреестре проект перепланировки. Возник резонный вопрос- как его зарегистрировали, если он никем не согласован? Так и выяснилось, что согласовать-то такие работы в городе и некому.

– Отсюда мы поняли, что назрела катастрофа городского масштаба, и поэтому у нас так много вопиющих случаев с перепланировками подвалов, непоправимым разрушениями домов, – рассказала «Фонтанке» глава ассоциации ТСЖ Центрального района Гульнара Борисова. – На сегодня уже есть решение суда по Лиговскому – собственнику все восстановить, так как снос стен, новые дверные проемы – это сокращение общего имущества, и оно произошло без согласия собственников. Но кроме юридического аспекта есть аспект безопасности – вы понимаете, чем чреват для здания снос несущих колонн, стен?

Из решения суда от июля этого года, где предписано все вернуть в первоначальное состояние, видно, каких масштабов работы провели в подвале на Лиговском, 107. Заделан оконный проем в несущей стене, проделан дополнительный дверной проем и установлен лифт – это только со стороны ул. Заслонова. Со стороны Разъезжей улицы появился дверной проем в несущей стене, убраны несущие стены и две опорные колонны внутри помещения, убрано надподвальное перекрытие в месте установки лифта, на дворовом фасаде появились три вентиляционные трубы и четыре блока кондиционеров. И такая картина в целом типичная для Петербурга.

«Процедура согласования перепланировки и (или) переустройства нежилых помещений ЖК РФ и иными федеральными законами не урегулирована. ЖК РФ предусматривает необходимость согласования только перепланировки жилых помещений, – говорится в ответе жилищного комитета на запрос депутата ЗакСа Надежды Тихоновой (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Как пояснила Гульнара Борисова, раньше право согласования подобных работ было у районных межведомственных комиссий, однако решением Верховного суда в 2017 году это положение отменили.

«Таким образом, в настоящее время в Санкт-Петербурге у исполнительных органов власти отсутствуют полномочия по согласованию перепланировки и (или) переустройства нежилых помещений в многоквартирных домах, – говорится все в том же ответе депутату.

За всеми юридическими коллизиями стоит реальная проблема – перепланировки в подвалах, затрагивающие важные конструкции дома, стали регистрировать быстро и формально, без согласований. Чем более коммерчески привлекательно помещение, тем чаще и серьезнее его переделывают собственники под свои нужды – часто создавая опасную ситуацию.

Другая громкая история – проспект Тореза, 9. В настоящее время подвалы этого дома, в том числе и водомерный узел- в частной собственности.

– Почти два года мы пытаемся противостоять разрушительным работам, требуем их остановить, так как нарушаются наши имущественные права и законные интересы, права на безопасные благоприятные условия проживания, – рассказала жительница дома Елена Котова. – Наш дом расположен «в границах территории, подверженной риску воздействия последствий ЧС природного и техногенного характера» (несколько размывов ветки метро). В данный момент в фундаменте уже пробито как минимум шесть проемов для входов, расширены существующие проемы во внутренней продольной несущей стене и пробиты новые проемы в поперечных несущих стенах. В результате на фасаде дома появились трещины, в августе 2017 установлены маяки. В марте 2018 нами была обнаружена трещина на маячке, о чем составлен акт.

Но районная администрация при проверке в апреле делает вывод, что целостность маяка не нарушена. Жители продолжают бороться, писать письма, ходить по инстанциям.

Бывает и еще хуже – в историческом доме на Белинского, 13, углубление и расширение подвала без укрепления фундамента привело к тому, что дом пошел трещинами, просел, пострадала система отопления.

Борьба жителей с перепланировками подвалов может затянуться на годы. Сложно не просто остановить опасные работы, но даже доказать, что они наносят ущерб зданию и проводятся незаконно. Если же это удалось, решение суда, обязывающее собственника вернуть все как было, далеко на счастливый конец – часто такие решения просто игнорируют.

Яркий пример – Миллионная, 4, где со стороны Аптекарского переулка создали два приямка с верандами для кафе. Приямки нелегальные, веранды сужают тротуар. Есть решение суда – восстановить фундамент, закопать приямки, утрамбовать грунт и покрыть асфальтом сверху. С 2014 года ничего здесь так и не изменилось.

– Город не понимает масштаба проблемы, – подытожила Борисова, – когда сносятся несущие стены у жителей должна быть возможность сообщить об этом. Нужна дежурная служба, например, в Госстройнадзоре или в администрация районов. Но сколько мы ни пытались туда обращаться, нас посылают к УК, а представителей УК собственник в помещение не пускает. Даже если работы явно незаконные, как представители УК могут им физически помешать? Нет структуры, нет даже номера телефона для таких случаев. Вообще, в ГЖИ обязаны реагировать на подобные обращения, но у нас этим почему-то не занимаются.

Например, в Москве эту же проблему решили и ответственного нашли – согласованием занимается как раз Мосжилинспекиция.

«Действительно, такая проблема в нашем городе есть, – рассказали «Фонтанке» в петербургской ГЖИ. – Мы контрольно-надзорный орган, и все наши действия четко в правовом поле. Но однозначно, экстренно остановить работы в подвале могут только органы правопорядка, у других структур нет полномочий на доступ в частную собственность, даже если там происходят правонарушения. Если внутрь не пускают, допуск можно получить в течение 10 дней по решению суда, и тогда приостановить. В Москве, действительно, такие полномочия у Мосжилинспекции закреплены, у нас же их нет.

Как Москве это удалось неясно. Как пояснила «Фонтанке» депутат ЗакСа Надежда Тихонова, дело в законодательном пробеле именно федерального уровня. Осенью прошлого года поправки в ЖК касаемо перепланировки нежилых помещений пытались внести депутаты ГосДумы – Хованская и Романов. Один проект отклонили, второй приняли в первом чтении, и дальше тишина.

– Неглобальными переустройствами в нежилых помещениях занимается центр экспертной оценки при Госстройнадзоре, – рассказала Тихонова. – Более серьезными перепланировками не занимается никто, отсюда все это безобразие и хаос – твори, что хочешь. Получается, есть пробел в ЖК. Я писала несколько запросов- безрезультатно, процесс тормозится. Но мы можем выйти с инициативой в Минстрой или к депутатам-авторам законопроекта, как-то довести его до второго чтения, – подытожила Тихонова.

Единственное, что пока остается обеспокоенным собственникам – бесконечные экспертизы, суды и письменные запросы. Правда за время этих процедур конкретный дом уже может развалиться.

Анна Романова, "Фонтанка.ру"