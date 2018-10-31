СБУ обвиняет Россию в вербовке жен украинских военных. Один случай якобы произошел в Петербурге

Служба безопасности Украины заявила о «неоднократных фактах вербовки» супруг военных республики, якобы имевших место в России, а также в ДНР и ЛНР.

«На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов. Сотрудники российских спецслужб <...> пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, месте дислокации и служебных обязанностях их мужей, а также сведения о военных подразделениях, где они проходят службу, их вовлеченности в операции объединенных сил», – сообщает 31 октября сайт СБУ.

По данным украинской стороны, таких историй было как минимум три. В доказательство своих слов СБУ приводит видеозапись допроса женщин, лица которых скрыты, а имена не называются. Кроме того, истории жен военнослужащих рассказывает закадровый голос.

Согласно видеозаписи, одну из женщин пытались завербовать во время поездки в Санкт-Петербург. Подобные случаи якобы также происходили в ДНР и ЛНР.

Украинские спецслужбы в своем обращении подчеркивают, что после возвращения на родину все жены военных сотрудничают со следствием.

Это не первый раз, когда СБУ рассказывает о том, что Россия якобы пытается завербовать украинских граждан, приезжающих в РФ. Так, в 2017 году в Москве, по версии украинской стороны, пытались заставить сотрудничать с российскими спецслужбами сотрудницу нацгвардии Украины. ФСБ, в свою очередь, в июле прошлого года рассказала о попытках СБУ вербовать россиян на границе с Крымом.