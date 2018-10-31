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Общество
31.10.2018 16:18
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Депутаты предлагают успокаивать буйных авиапассажиров спецсредствами. Какими именно — уточнит правительство

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который разрешит членам экипажа самолета применять «специальные средства сдерживания» дебоширов на борту. Соответствующий документ опубликован 31 октября в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты российского парламента. 

Автор законопроекта, глава думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов, в пояснительной записке указывает, что «во время полетов регулярно фиксируются случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров. В целях обеспечения безопасности полета, жизни или здоровья членов экипажа и пассажиров воздушного судна в указанных случаях необходимо предоставить членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) право использовать специальные средства сдерживания».

При этом конкретный список этих спецсредств не указан — его должно будет составить правительство. Напомним, ранее гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев говорил, что в качестве подобных спецсредств могут выступить пластиковые наручники и «ремни сдерживания». 

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