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Недвижимость
31.10.2018 16:12
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«УНИСТО Петросталь» споткнулась о Генплан. На купленном участке инвестор может возвести только спортивную площадку

Компании «УНИСТО Петросталь Проект-Сытнинская» не удалось оспорить закон о Генплане, согласно которому участок на Сытнинской улице относится к зоне зеленых насаждений. Об этом 31 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Истец пытался оспорить в городском суде принадлежность участка на улице Сытнинской, 11, литера А, который «УНИСТО Петросталь» приобрела в 2011 году, к зоне зеленых насаждений общего пользования. Компания планировала построить в Петроградском районе апарт-отель и офис с торговыми помещениями. Согласно закону, сейчас на этой территории можно установить только спортивную площадку. 

Отказ суд обосновал тем, что Генплан не содержит норм, которые бы ограничивали реализацию права собственности компании на этот земельный участок.

«Компания планирует подавать дальнейшие апелляции по разным видам требований, касающихся инвестиционного законодательства, и предъявлять их до тех пор, пока допущенная ошибка не будет исправлена», – сообщила «Фонтанке» пресс-секретарь «УНИСТО Петросталь Проект-Сытнинская» Екатерина Емельянова.

В мае этого года компания успешно оспорила закон о зеленых насаждениях общего пользования в части, касающейся Сытнинской, 11. Городской суд учел аргументы собственника: «зеленые зоны» предполагают доступ неограниченного круга лиц, а закон не допускает включение в перечень ЗНОП частных территорий. Власти Петербурга подали жалобу на решение, которую предстоит рассмотреть Верховному суду.

В перечень рекреационных зон Сытнинская, 11, попала после того, как во время обязательных археологических работ на участке обнаружили захоронения, которые эксперты датировали первой половиной XVIII века. Собственник после этого попытался взыскать со Смольного 230 млн рублей убытков, полученных из-за запрета на строительство. Однако Арбитражный суд не поддержал требование истца.

По словам Емельяновой, город пока не предложил собственнику участка ни одного компромисса. «Мы готовы рассматривать любой разумный вариант – денежную компенсацию или предоставление другого участка», – сказала она.

Единственным владельцем «УНИСТО Петросталь Проект-Сытнинская», согласно базе данных СПАРК, через «УНИСТО Петросталь проект» является президент группы компаний «УНИСТО Петросталь» Владимир Оксман.

 

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