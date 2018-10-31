Громко сигналя, сбил пешехода. Петербургская ГИБДД разыскивает скрывшегося водителя

Пешеход серьезно пострадал под колесами автомобиля в Выборгском районе Петербурга днем 31 октября. Водителя машины теперь разыскивают.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось в 13:25 у дома 24/2 по проспекту Просвещения, на пересечении с улицей Симонова. В зоне регулируемого пешеходного перехода неизвестный водитель предположительно на автомобиле Nissan Patrol сбил пешехода – мужчину лет 60 – 70 на вид.

В результате пешеход получил тяжелые травмы. Водитель с места ДТП скрылся и объявлен в розыск, его личность, как и личность пострадавшего, устанавливают. ГИБДД ведет проверку.

Как рассказывает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Юлия, водитель несся по проспекту Просвещения на мигающий зеленый и громко сигналил, а пешеход решил перебежать дорогу на красный.

«Человек был мужчина, пожилой, около 70 лет. Ему передавило обе ноги, и удар головы сильный, машина скрылась. Это со слов свидетеля», – добавляет участница группы Алина.