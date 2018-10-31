В Индии возвели самую высокую статую в мире. Монумент борца за независимость обошёлся в 430 миллионов долларов

Статую единства высотой 182 метра открыли в индийском штате Гуджарат. Бронзовая фигура обошлась в $ 430 млн.

Об этом сообщает BBC 31 октября. Монумент изображает Валлабхаи (Садара) Пателя — борца за независимость Индии и одного из авторов конституции. По словам премьер-министра страны Нарендры Моди, Статуя единства станет главной достопримечательностью государства.

По высоте фигура обошла Чжунъюаньскую статую Будды (128 м), которая ранее считалась самой высокой в мире. Но и она скоро перестанет быть рекордсменкой. По данным ВВС, в индийском штате Махараштра строится мемориал королю-воину Маратхи Шиваджи. Высота этого памятника составит 190 метров.