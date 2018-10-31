Когда есть транспортный выбор

Транспортная доступность — это не только возможность добраться из пункта А в пункт Б, это еще и возможность выбора, как и на чем отправиться в точку назначения. И у владельцев квартир в жилых комплексах “Образцовые кварталы” такой выбор есть всегда.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Например, если сегодня по дороге на работу вам хочется побыть в одиночестве, спеть вслух любимую песню или громко послушать радио, то до центра Петербурга можно доехать на машине. Выезды из микрорайона ведут и на Витебский проспект, и на Пулковское шоссе – дорога займет примерно 30 минут. Машина также подойдет, если вы планируете поездку с детьми, например, отправляетесь в выходные в один из парков Пушкина. Выезжать с парковки удобно: на территории жилого комплекса просторно, и автомобилисты с пешеходами друг другу не мешают.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Если же вы спешите или опаздываете, еще быстрее можно добраться до центра на такси: так вы сэкономите время на выезд с парковки, и к тому же не сядете за руль в нервном и беспокойном состоянии.

Есть и другие альтернативы: в микрорайоне «Образцовых кварталов» всегда можно выбрать из нескольких видов общественного транспорта. Если вы знаете, что в точке назначения негде припарковаться, или планируете остаться ночевать в городе, или вам нужно посетить сразу несколько мест, лучше ехать на автобусе 187 или маршрутках 545 и 299. Все они курсируют вдоль Петербургского шоссе по направлению от метро «Московская» до Пушкина и обратно с интервалом около 15 минут.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Быстро добраться до метро на общественном транспорте из «Образцовых кварталов» позволит выделенная полоса, и если даже на дороге пробка, вас она, скорее всего, не будет касаться. Уже сейчас к станции метро «Московская» следуют несколько автобусных маршрутов. А в следующем году откроется еще и железнодорожная станция «Пулковские высоты», которая поможет добраться до Балтийского вокзала и станции метро «Балтийская» всего за 25 минут. После начала полноценной работы станции и автобусных маршрутов из Петербурга в микрорайон станет в разы больше.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Количество дорог в Пушкинском районе тоже в перспективе 2-3 лет значительно вырастет, что разгрузит уже существующие магистрали. Хотя вполне возможно, что если вы выберете квартиру в «Образцовых кварталах», часто совершать далекие поездки и не понадобится.

Инфраструктура в Пушкинском районе развивается всесторонне. Строятся школы, станция скорой помощи, медицинский центр с собственным стационаром, ледовая аренда и спортивный комплекс. Вокруг достаточно магазинов самой разной направленности, до парков Пушкина и Павловска летом можно добраться на велосипеде. К тому же, прямо в микрорайоне скоро появится Бизнес-парк Garage, так что кто-то из жильцов и работать будет недалеко от дома. Чтобы просто прогуляться, тоже ехать никуда не нужно: продуманное озеленение в «Образцовых кварталах» — от цветов до полноценных крупномерных деревьев — позволит вдохнуть свежий воздух и почувствовать себя на отдыхе сразу по выходу из дома. По ухоженным аллеям можно гулять с коляской, дети постарше тоже не заскучают: во дворах жилых комплексов оборудованы новые игровые площадки.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya