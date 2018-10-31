Вернуть «Россию без Путина». Полиция приобщилась к опасной игре

В Петербурге у политактивиста изъяли настольную игру «Россия без Путина». Суд велел вернуть ее владельцу, но МВД скрытничает. «Фонтанка» выяснила, где в единственном экземпляре хранится смоделированная страна будущего.

Участник «Открытой России» Павел Чупрунов был задержан 5 октября за отказ показать паспорт. Полицейские выпотрошили его рюкзак и забрали демоверсию политической игры и резиновую маску президента. Чупрунов после ареста вышел на свободу, но сыграть в «Россию без Путина» ему не дают.

Игра включает сто карт из плотного картона. На них полиграфическим способом нанесены фотографии деятелей российского политполя, разделенных на четыре команды. Провластные – «Единая Россия» и «Отряды Путина», оппозиционные – «Открытая Россия» и «Штаб Навального». Изобразительно в игре участвуют Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Михаил Ходорковский, Игорь Сечин, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Наталья Поклонская и другие. Каждому, в зависимости от статуса, присвоена своя «сила». Выигрывает команда, набравшая большее количество очков.

К набегу полицейских на активистов, гулявших у Смольного собора, игра и резиновая маска Путина лежали в рюкзаке, утверждает Чупрунов. В МВД не отрицают.

«Граждане имели при себе ручную кладь в виде рюкзаков и сумок. Они вели себя подозрительно, а именно: оглядывались по сторонам, – указано в протоколе задержания. – Чупрунов в составе группы лиц из трех человек оказал неповиновение законному требованию инспектора полка ППСП ГУ МВД капитана полиции Житникова-Рождественского».

На самом деле, главным борцом с «Россией без Путина» был легендарный «господин полицейский» – старший лейтенант Руслан Сентемов. Он приехал к Смольному собору в оранжевой куртке, представилcя исполняющим обязанности начальника отдела охраны общественного порядка Центрального района и живо принялся раздавать указания.

– Почему вы не в форме? – спросили его активисты.

– С какой целью интересуетесь? Я представился. Вопросы какие ко мне? Вы законы-то знаете? Сотрудник полиции после представления находится при исполнении служебных обязанностей.

Вообще-то, как показала практика, слова Сентемова лучше делить надвое. Ведь и при задержании 30 октября участников акции «Бессмертный ГУЛАГ» старлей утверждал, что к нему надо обращаться «господин». Будто бы так велел президент. Руслан Борисович спутал главу государства с прежним главой МВД Рашидом Нургалиевым, предложившим «господ» в 2011-м, но его идея не получила развития.

Неповиновение заключалось в отказе показать паспорт. Оппозиционеров привезли в 76-й отдел полиции Центрального УМВД, и участковый Михаил Демкин оформил протокол изъятия вещественных доказательств. Маску и «Россию без Путина» приобщили к материалу об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Чупрунова 7 октября повезли в Смольнинский районный суд. Судья Наталья Баева отправила активиста под арест на пять суток, а вещдоки постановила уничтожить после вступления решения в силу. Их положили в камеру хранения суда. 9 октября судья Санкт-Петербургского городского суда Юлия Русанова, рассматривая жалобу на арест, отменила уничтожение.

«Резиновая маска президента РФ в количестве 1 шт. и настольные карточные игры «Россия без Путина» в количестве 100 шт. не изъяты из [гражданского] оборота и не являются предметом административного правонарушения, в связи с чем подлежат возвращению законному владельцу», – заключила Русанова.

Чупрунов освободился и, ссылаясь на вступившее в силу решение Горсуда, попросил помощи у начальников 76-го отдела и Центрального УМВД. Ему сказали писать заявления, но они остались без реакции.

В ГУ МВД Петербурга и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что маска и карты из суда в полицию не возвращались.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга удивились, что Чупрунова вообще просили писать заявления, так как порядок возвращения вещественных доказательств полицейским должен быть известен, как «Отче наш».

«Вещдоки по делу находились и находятся в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга, и, в соответствии с постановлением Санкт-Петербургского горсуда, будут возвращены владельцу при его обращении», – добавили в пресс-службе.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»