Министр внешней торговли Финляндии: «Протекционизм России мешает финским компаниям»

Министр внешней торговли Финляндии Анне-Мари Виролайнен рассказала «Фонтанке», почему Финляндия не хуже Испании, где Суоми видит потенциал развития в России и куда переориентировались пострадавшие от эмбарго производители.

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

- Мы заметили, что данные России и Финляндии по объёмам торговли немного расходятся. Так, российская сторона заявляла о 27-процентном росте за первое полугодие и сумме в 7,5 млрд долларов, а финская оценила взаимный оборот чуть ниже – в 7,4 млрд долларов, а рост в долларах, за счет курсовой разницы, – всего в 14%. Чем объясняется разница в данных?

– У нас немного разные способы подсчёта. В российской статистике учитываются и транзитные перевозки, которые идут, например, не напрямую из Финляндии, а через третьи страны. Не забывайте, мы являемся частью мировой экономики, у нас глобальные производственные цепи, и когда делают какое-то оборудование, то финский изготовитель может отправить частично готовый двигатель в Южную Корею, где его домонтируют, а потом установят здесь. Так или иначе, я бы хотела отметить, что Россия для финских компаний – ближайший рынок, особенно Петербург. Финские компании действительно хотят вести торговлю с Россией.

- По прогнозам министерства, какой будет динамика торговли по итогам 2018 года? Что больше всего на неё влияет?

– С любыми торговыми партнёрами самым значимым фактором является рост экономики. Если растёт экономика страны в пределах двух процентов, то, естественно, и показатели торговли растут не так активно. У вас [в России], конечно, есть также трудности, связанные с курсом рубля. Также у нас в экономике Финляндии было 8 тяжёлых лет, они позади, и по итогам нынешнего года мы ожидаем роста в 2,8%. У финских предприятий наблюдается рост, что видно из финансовых отчётов, и они более смело могут принимать решения об инвестициях и найме новых работников. На это, конечно, влияет множество факторов, но важно, что финские компании на российском рынке имеют долгосрочные перспективы. Колебания курса – привычное дело. Компании выходят на российский рынок, поскольку он имеет хороший потенциал, и многие остаются здесь.

- По вашим оценкам, 2018 год для торговли лучше предыдущего?

– Рост торговли измеряется двузначными цифрами.

- По данным ФТС за первое полугодие, доля Финляндии в общем импорте России составляет всего 1,5%, но среди стран ЕС Суоми находится на пятом месте по объему поставок, уступая лидерство Германии, Франции, Италии и Нидерландам. При этом Финляндия лишь немного опережает находящуюся на шестом месте Испанию и проигрывает ей по темпам роста. Это означает, что, если отрыв продолжится, поставщики из Суоми рискуют выбыть из пятерки европейских поставщиков РФ. Почему так происходит, почему торговать с Россией становится менее интересным?

– Мы не отвечаем за то, что делают Испания или Германия, Франция, Италия. В первую очередь, это большие страны. Нам не хочется думать, что Испания для России лучший партнёр, чем Финляндия. Мы полагаемся на то, что у нас длительное и хорошее сотрудничество. Наши фирмы здесь, у одних здесь своё производство, у других – торговые связи. Вообще мне хотелось бы обратить внимание на политику импортозамещения. Протекционистские меры определённо мешают финским компаниям, они не осмеливаются выходить в Россию или вынуждены искать другие целевые рынки.

Но если говорить о том, чем мы традиционно занимаемся, то это металлургическая промышленность, также у нас хорошее сотрудничество в сфере энергетики и производства продуктов питания. Мы видим потенциал в медицинских технологиях и в области различных «умных» решений. Я бы хотела, чтобы мы не смотрели только на то, что произойдёт в этом году, что произошло в прошлом, а представляли более широкую картину нашей совместной работы с Россией в долгосрочной перспективе.

- То есть вы хотите сказать, что, несмотря на снижение роста и уход некоторых компаний, нельзя сказать, что Финляндия не теряет интерес к российскому рынку?

– Разумеется, нет. Ни один из финских городов не имеет такой покупательской способности, как Петербург. Россия остаётся привлекательным для Финляндии рынком.

- В вашем анонсе заседания межправительственной комиссии в Петербурге было указано, что в России работает 900 финских компаний. Раньше называлась цифра в 400 – 600 фирм. Означает ли это, что число финских предприятий в России удвоилось?

– Нет, речь идёт о всех предприятиях с финским участием, то есть не обязательно финская компания выступает 100-процентным собственником, у этих фирм есть финский интерес. Это данные российской налоговой службы.

- Как изменилось количество финских предприятий в России с прошлого года?

– Фактически ничего не изменилось, просто у некоторых, например YIT, было много юридических лиц, но после объединения их стало меньше, другие компании, наоборот, создали несколько самостоятельных фирм.

- Финско-Российская торговая палата говорит о том, что финские компании видят много неопределенности в работе с Россией, и это в том числе отражается на экспортном направлении. Будет ли финское правительство как-то усиливать меры поддержки – по линии Finnvera или как-то еще, чтобы стимулировать это направление? Или проще переориентироваться на другие страны?

– Как я уже сказала, Россия – ближайший рынок, и, конечно, мы пытаемся на государственном уровне поддерживать компании разными способами, например, через [государственное агентство] Business Finland, Финско-Российскую торговую палату, у East Office своё предприятие (работает с крупными финскими инвесторами. – Прим. ред.), государственное агентство Finnvera выступает поручителем при финансировании. У нас много организаций, через которые мы стараемся помогать, чтобы у компаний было больше информации и условий для деятельности. Однако следует помнить, что фирмы сами принимают решения об инвестициях и выходе на рынок, мы лишь открываем для них двери.

- Одним из последствий российского эмбарго стало то, что финские компании стали искать новые рынки сбыта. Можете ли вы уточнить, в какие страны переориентировался экспорт продуктов питания, попавших под санкции, и привести примеры?

– Ситуация была действительно печальная для нашего сектора пищевой промышленности. Тогда, в 2014 году, мы запустили программу Food from Finland (еда из Финляндии), с помощью которой хотели не только помочь компаниям, которые потеряли российский рынок, но вообще всему сектору, чтобы экологически чистые финские продукты питания имели спрос во всём мире. И конечно, часть предприятий нашли альтернативные рынки. Особенно быстро начал расти экспорт в Азию, а также наши традиционные направления – Германия, Швеция и в целом страны Европы.

- Что именно Финляндия стала экспортировать в Азию?

– Свинину в Китай. Там живут 1,3 млрд людей, которые едят очень много свинины.

- Нашли ли вы новые рынки для молочной отрасли?

– Это также Азия. Один из рынков – Южная Африка. С ней заключили договор об экспорте безлактозной продукции.

- Расскажите, пожалуйста, о приоритетных проектах, которые вы обсуждаете на заседании межправительственной комиссии, и о практических результатах встреч.

– У нас три направления деятельности. Первое – рабочие группы по транспорту, сельскому и лесному хозяйству, инновациям. Второе связано с решением проблем, связанных с бизнес-средой, например, программой имортозамещения. Также есть проблемы у частных компаний, с которыми они сталкиваются на рынке, – их мы тоже просматриваем. Такая модель работы показала свою эффективность, нам удаётся находить решения. Это очень хороший способ работы.

С нашего собрания в январе, где темой была биоэкономика, мы продолжаем поиски новых точек соприкосновения для совместной работы, которые связаны с обращением с отходами, экономикой замкнутого цикла, в чём финны имеют довольно большой опыт, и особенно – с сокращением выбросов чёрной сажи, она наверняка будет темой номер один на предстоящем Арктическом саммите. Как можно более тесное сотрудничество в вопросах окружающей среды – наше третье направление.

- Насколько большой должна быть проблема у предприятия, чтобы ей помогали на государственном уровне?

– Не обязательно большая, это могут быть торговая деятельность частной компании, в которой появляются какие-то ограничения, и сделку нельзя довести до конца.

- Вы имеете в виду проблемы с таможней?

– Я не могу углубляться в частные случаи. Но что касается таможни, у нас отличное сотрудничество с представителями российской таможни. У нас была определённая интерпретация проблемы, возникшей в связи с законом о ввозе лизинговых авто из Финляндии в Россию, и вскоре проблема была решена. Очень много повседневных дел, связанных с деятельностью компаний. И замечательно, когда проблемы удаётся решить при эффективном взаимодействии чиновников.

- В каких вопросах Финляндия хотела бы больше понимания со стороны России?

– Пожалуй, они связаны с законодательством и ограничениями. Мы полагаемся на то, что мы – компактная и прозрачная экономика в международной торговле, мы не управляем компаниями, правительство не указывает им, что делать. Мы верим, что будут действовать законы конкуренции, а спрос и предложение станут теми факторами, которые будут влиять на решения финских предприятий.

Беседовала Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России — 2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами вы сможете в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса», а с условиями участия в проекте – в презентации.