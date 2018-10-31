Есть ли у вас пизодроманорамподифобия? Российские водители перед Хэллоуином признались в своих страхах

Компания Ford в преддверии праздника Хэллоуин опросила российских автомобилистов в своей официальной группе «ВКонтакте», чтобы узнать, какие автомобильные страхи у них есть или были, когда те впервые сели за руль. И перевели эти страхи на язык медицины, используя латинские и греческие слова.

Самым распространенным страхом среди респондентов оказалась боязнь внезапно появляющихся на дороге пешеходов: апотомопезофобию выбрали 26% опрошенных. Второй по популярности стала стенофобия – в боязни тесных улиц и узких парковок признались 20% участников. А замкнул тройку лидеров страх не увидеть препятствие при движении задним ходом с зубодробительным названием «пизодроманорамподифобия» – он набрал 16% голосов.

14% опрошенных признались, что боятся стартовать в горку (ананебайнофобия) и пропустить торможение впередиидущего автомобиля (продромокарофренарофобия). А меньше всего автомобилисты страшатся перестроений и залить бензин не с тем октановым числом – эволюциовиафобию отметили 7% проголосовавших, а ксеноктанумерофобию и вовсе 3%.

Помимо этого в честь Хэллоуина в Ford переименовали некоторые цвета в своей линейке. До 4 ноября включительно марка предлагает россиянам выбор из таких цветов, как «Безумная тыква», «Вампирский черный», «Кровавый барон», «Серебряная пуля», «Призрачно-белый», «Колдовской синий» и других.