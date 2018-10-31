18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +7
$ 65.60р
74.42р
16:57 31.10.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
31.10.2018 15:25
Печать

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в октябре

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в октябре

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР*, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR*, а также ЖК «Город мастеров» (г. Калининград) в октябре 2018 года.

В жилом квартале NEWПИТЕР в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленобласти продолжается строительство шестого, седьмого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей.

В седьмом лоте, который рассчитан на 171 квартиру, производился монтаж индивидуальных тепловых пунктов и радиаторов. В настоящий момент ведется подготовка к пуску отопления. В десятом лоте ЖК NEWПИТЕР выполнялась кирпичная кладка седьмого и восьмого этажа, а также облицовочная кладка первого этажа. Параллельно производились сантехнические и электрические работы.

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Ленинградской области продолжается строительство лотов 7-21 и 8 (ЖК «Архитектор»).

В октябре в секциях «А», «Б», «В» и «Г» лота 7-21 продолжалось устройство кровли, готовность которой на данный момент составляет 90%. Декоративные элементы фасадов на секциях завершены на 95%. Сантехнические и электрические работы произведены по 25-й этаж включительно. В секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К» в октябре также продолжались работы по устройству кровли. В составе лота 7-21 ЖК «Капитал» продолжается строительство пристроенного детского сада на 150 мест.

В составе проекта «Капитал» также ведется строительство жилого комплекса «Архитектор» высотой 27 этажей и рассчитанного на 869 квартир. Дом с необычными планировочными решениями состоит из пяти секций. В секции 8.1 начата кладка 6-го этажа. В секциях 8.2 и 8.3 ведется заливка плиты перекрытия над 6-м этажом. В секциях 8.4 и 8.5 выполняются монолитные работы на уровне 4-го этажа. 

В Выборгском районе, на проспекте Тореза, 77, продолжается возведение жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка». В октябре в секциях 12 и 13 выполнялась кирпичная кладка третьего этажа.

Многофункциональный комплекс AVATAR на Петровском острове находится на завершающей стадии строительства – объект должен быть введен в эксплуатацию в конце 2018 года. В октябре на территории комплекса были произведены посадки деревьев и кустарников.

В составе третьего этапа (второй очереди) строительства ЖК «Город мастеров» в Калининграде были закончены работы по устройству кровли дома №12. В доме №13 стартовали работы по устройству внутренних сетей электрики, а в доме №14 начата заливка полов. Устройство внутриплощадочных сетей водопровода и канализации выполнено на 95%, завершен монтаж свай для размещения двух парковок.

*НьюПитер, Аватар

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.10.2018 15:25

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в октябре

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров» (г. Калининград) в октябре 2018 года.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
31.10.2018 12:49

«Россия» приступила к выполнению рейсов в Денпасар

Авиакомпания «Россия» впервые выполнила рейс из московского аэропорта Шереметьево в Денпасар, столицу индонезийской провинции Бали
Группа компаний «ЦДС»
31.10.2018 11:35

Один из крупнейших в стране турниров по боксу пройдет в Петербурге

С 1 по 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдут одни из крупнейших в стране детско-юношеских соревнований по боксу – турнир памяти заслуженного тренера РФ Л.Н. Пивоварова. В мероприятии примут участие более трехсот юных спортсменов.
ГК «Полис Групп»
30.10.2018 18:33

В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к покраске фасадов

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
Магазин "Кей"
30.10.2018 15:32

Подборка от КЕЙ. ТОП бюджетных планшетов до 20к рублей

Просмотр фильмов, чтение книг, работа с документами и серфинг в интернете – все это удобнее выполнять на планшете. КЕЙ расскажет про планшеты до 20 тыс. рублей, которые подойдут для повседневных задач.
ПАО «Группа ЛСР»
30.10.2018 15:13

Стартуют продажи квартир в новом доме ЖК «Цивилизации»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в доме №11 жилого комплекса «Цивилизация», строительство которого компания ведет в Невском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
30.10.2018 14:41

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ПАО «Бинбанк» аккредитовало новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.10.2018 11:38

Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

Банк «Санкт-Петербург» совместно с деловым аналитическим изданием «Эксперт Северо-Запад» провёл четвёртую конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «Валютные контракты в новых экономических реалиях. Последнее обновление».
«Главстрой Санкт-Петербург»
30.10.2018 10:33

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 5-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 2,14 млн рублей.
ГК "КВС"
29.10.2018 17:10

В «Ясно.Янино» появилась прорезиненная детская площадка

Жители микрорайона «Ясно.Янино» обращались в управляющую компанию, социальные сети застройщика с просьбой организовать прорезиненное покрытие на детской площадке жилого комплекса. Компания «КВС» не осталась в стороне и откликнулась на данную просьбу.
ГК "КВС"
29.10.2018 16:50

Жителей «Континентов» ждет удивительный дизайн

Компания «КВС» совместно с архитектурной мастерской Цыцина разработала ландшафтный дизайн для ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
29.10.2018 16:19

Квартиры с видом на первозданный лес

С 25 октября открывается продажа квартир в корпусе «Лесной» микрорайона «Новое Сертолово». Проектом предусмотрен большой выбор интересных квартир и планировочных решений.