Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в октябре

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР*, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR*, а также ЖК «Город мастеров» (г. Калининград) в октябре 2018 года.

В жилом квартале NEWПИТЕР в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленобласти продолжается строительство шестого, седьмого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей.

В седьмом лоте, который рассчитан на 171 квартиру, производился монтаж индивидуальных тепловых пунктов и радиаторов. В настоящий момент ведется подготовка к пуску отопления. В десятом лоте ЖК NEWПИТЕР выполнялась кирпичная кладка седьмого и восьмого этажа, а также облицовочная кладка первого этажа. Параллельно производились сантехнические и электрические работы.

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Ленинградской области продолжается строительство лотов 7-21 и 8 (ЖК «Архитектор»).

В октябре в секциях «А», «Б», «В» и «Г» лота 7-21 продолжалось устройство кровли, готовность которой на данный момент составляет 90%. Декоративные элементы фасадов на секциях завершены на 95%. Сантехнические и электрические работы произведены по 25-й этаж включительно. В секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К» в октябре также продолжались работы по устройству кровли. В составе лота 7-21 ЖК «Капитал» продолжается строительство пристроенного детского сада на 150 мест.

В составе проекта «Капитал» также ведется строительство жилого комплекса «Архитектор» высотой 27 этажей и рассчитанного на 869 квартир. Дом с необычными планировочными решениями состоит из пяти секций. В секции 8.1 начата кладка 6-го этажа. В секциях 8.2 и 8.3 ведется заливка плиты перекрытия над 6-м этажом. В секциях 8.4 и 8.5 выполняются монолитные работы на уровне 4-го этажа.

В Выборгском районе, на проспекте Тореза, 77, продолжается возведение жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка». В октябре в секциях 12 и 13 выполнялась кирпичная кладка третьего этажа.

Многофункциональный комплекс AVATAR на Петровском острове находится на завершающей стадии строительства – объект должен быть введен в эксплуатацию в конце 2018 года. В октябре на территории комплекса были произведены посадки деревьев и кустарников.

В составе третьего этапа (второй очереди) строительства ЖК «Город мастеров» в Калининграде были закончены работы по устройству кровли дома №12. В доме №13 стартовали работы по устройству внутренних сетей электрики, а в доме №14 начата заливка полов. Устройство внутриплощадочных сетей водопровода и канализации выполнено на 95%, завершен монтаж свай для размещения двух парковок.

*НьюПитер, Аватар

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/