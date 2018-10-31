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Бизнес
31.10.2018 15:15
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«Роснефть» обвинила в росте цен на бензин независимые АЗС. Те ответили, что претензии компании Сечина «некорректны»

В подорожании топлива на российских заправках виновата «провокационная кампания» независимых АЗС. Такое утверждение содержится в заявлении компании «Роснефть», опубликованном 31 октября.

Реплика стала реакцией на намерение правительства ввести заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов. О том, что такие меры могут быть приняты до конца недели, если власть не сможет договориться с бизнесом о стабилизации цен на бензин, заявил 31 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

В «Роснефти» считают, что заявления независимых АЗС о подорожании бензина направлены «на обострение социально-экономической обстановки в регионах». По мнению компании, таким образом продавцы топлива хотят получить дополнительные льготы и сверхдоходы для своих собственников, «зачастую не проживающих в России».

«Роснефть» призвала правительство распространять достигнутые договоренности по стабилизации цен и на этих игроков.

О том, что осенью цены на российских заправках могут вырасти на  2–3 рубля за литр топлива, сообщил на прошлой неделе глава Независимого топливного союза (НТС). Подорожание должно стать результатом роста оптовых цен.  

Глава НТС Павел Баженов назвал выдвинутые «Роснефтью» обвинения некорректными. «Как вообще можно говорить о сверхдоходах применительно к собственникам независимых АЗС, которые не обладают возможностью приобретать нефтепродукты по трансфертным ценам, а при этом вынуждены ценообразовываться от розницы ВИНК [вертикально-интегрированных нефтяных компаний] в условиях «заморозки» цен?» – заявил он РБК. 

Глава ассоциации также подчеркнул, что  рассматривает «Роснефть» в качестве потенциального союзника в общем деле реформирования отрасли.

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