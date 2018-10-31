ФСБ задержала экс-чемпиона по кикбоксингу и гендиректора коллекторского агентства. Их подозревают в мошенничестве на миллион долларов

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали экс-чемпиона по кикбоксингу. Его подозревают в мошенничестве на миллион долларов. Вместе с ним задержан руководитель коллекторского агентства. Двое мужчин якобы получили 500 тысяч долларов за помощь в освобождении совладельца алкогольной группы «Парламент».

Как сообщает 31 октября РБК, экс-чемпион страны по кикбоксингу Николай Галустов, гендиректор коллекторской компании Вячеслав Шевяков и Илья Иванов были задержаны накануне сотрудниками ФСБ и угрозыска. Их подозревают в крупном мошенничестве, рассказал источник агентства в центральном аппарате МВД. Информацию подтвердил и источник в ГУ МВД по Москве.

Задержанные якобы получили 500 тысяч долларов в обмен на обещание поспособствовать изменению меры пресечения в отношении находившегося под стражей совладельца компании «Парламент групп» Юрия Манилова.

По материалам дела, возбужденного по статье о мошенничестве, говорится, что в декабре 2012 года приятель Манилова Павел Ежов вышел на Илью Иванова и попросил помочь изменить меру пресечения совладельца «Парламент групп». За услугу Ежов якобы давал миллион долларов. Источник РБК отметил, что участники договора договорились пересечься в ресторане на Сретенке для передачи первого транша.

Совладельцев «Парламент групп» (производитель водок «Парламент» и «Урожай») Юрия Манилова и Сергея Куприянова арестовали в 2012 году по подозрению в попытке вымогательства акций агропромышленной компании «ОГО» стоимостью 150 миллионов рублей. Следствие считает, что они угрожали еще одному предпринимателю, чтобы он не препятствовал им захватить13 элеваторов. В 2014 году дело было прекращено за отсутствием состава преступления.