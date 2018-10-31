Первая новогодняя ёлка появилась в Петербурге к Хэллоуину

Фотографии украшенной шарами новогодней ели под открытым небом появились 31 октября в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ёлка красуется около гипермаркета на проспекте Маршала Жукова. В комментариях отмечают, что этот магазин каждый год первым выставляет на улице новогоднее дерево. В самом гипермаркете «Фонтанке» подтвердили, что они действительно обычно бывают «новогодними пионерами» и эту ёлку установили вчера вечером.

Фото: vk.com/unreleased_dtp

Немногие петербуржцы задумываются о Новом годе в конце октября. Более характерное украшение для последних дней – фонарь Джека, вырезанный из тыквы. 31 октября отмечается Хэллоуин, канун дня всех святых. Считается, что традиция изготовления тыкв-светильников пошла от кельтского обычая делать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище.

«А чего не 1 сентября [ёлку] поставили? Школьный и ёлочный базар можно было совместить», – шутит петербуржец Вася, комментируя фотографию.

Маркетологи действительно отличаются широтой взглядов. Небольшие новогодние ёлки уже несколько дней украшают витрины отдельных магазинов в центре города. Впрочем, городские чиновники по долгу службы не менее дальновидны, чем маркетологи, и в шутке петербуржца Васи есть доля правды. Конкурс на закупку новогодних гирлянд за 16 миллионов рублей был объявлен ещё в июле. А как раз в начале сентября на сайте госзакупок появился тендер об украшении Северной столицы к зимним праздникам на 35 миллионов рублей. Кстати, объявленными «новогодними» конкурсами оказались недовольны антимонопольщики. В сентябре УФАС аннулировало аукционы на 100 миллионов рублей, а в октябре – на 38 миллионов рублей.

Новогодняя ёлка – на самом деле рождественская. Ель как атрибут Рождества, по информации Википедии, берёт начало в средневековой германской традиции, а корнями уходит к древнейшим архетипам Мирового древа, прослеживаемым со времён палеолита.