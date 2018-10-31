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Туризм
31.10.2018 14:56
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Страховщики получили почти 9 тысяч заявлений от пострадавших клиентов «Натали Турс»

8847 заявлений на общую сумму 1,094 миллиарда рублей поступило на 29 октября от клиентов туроператора «Натали Турс», прекратившего деятельность. Такие данные от «Ингосстраха» 31 октября приводит Ассоциация туроператоров России.

Подавляющее большинство заявлений (8679, на сумму почти 1,08 миллиарда рублей) связаны с юрлицом ООО «Панорама Тур». Остальные 168 обращений на 14 миллионов рублей касаются ООО «Агентство Путешествий Натали». Размер финансовой гарантии по каждой из компаний составляет 50 миллионов рублей. Таким образом, клиенты «Агентства Путешествий Натали» получат компенсации в полном объеме, а вот «Панорамы Тур» – нет. Их выплаты рассчитывают по пропорции. Туристы имеют право на 4,9%  от стоимости путевки (то есть, например, при стоимости тура 100 тысяч рублей компенсация составит только 4,9 тысячи).

При этом страховщики уже выплатили возмещение клиентам юрлица «Панорама Тур», отказав по 175 заявкам. Также зафиксированы 10 случаев добровольного отказа от выплаты возмещения.

Помимо «Ингосстраха», пострадавшие клиенты также могут обратиться за компенсацией в «Турпомощь». Правда, размер пропорции в этом случае будет еще меньше – размер фонда персональной ответственности «Панорамы Тур» составляет около 4,7 миллиона рублей.

Туристы ООО «Агентство Путешествий Натали» получили компенсации уже более чем на 14 миллионов, но работа с клиентами этой компании еще продолжается. 

Справка:

3 октября стало известно, что в отношении «Натали Турс» было возбуждено уголовное дело о хищении денег клиентов, количество которых превысило 5 тысяч человек.

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