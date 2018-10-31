ЦБ ухудшил оценку ситуации в «Кэшбери»: ущерб — 3 млрд, участников — сотни тысяч

Ущерб вкладчикам инвестиционного сервиса «Кэшбери», в деятельности которого Центробанк в сентябре заметил явные признаки финансовой пирамиды, может составить не один, а три миллиарда рублей.

Как заявил 31 октября директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, экспертная оценка ущерба составляет, по предварительным данным, от 1 до 3 миллиардов рублей, пишет РБК. А в группах, которые так или иначе связаны с деятельностью организации, состоят несколько сотен тысяч человек, но не все из них реальные вкладчики.

Еще в сентябре в ведомстве заявляли об 1 млрд ущерба и десятках тысяч участников, называя «Кэшбери» одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид в России. Материалы с информацией о работе компании были переданы в Генеральную прокуратуру РФ и МВД. А 11 октября компания заявила, что приостанавливает деятельность и вывод денег до 1 ноября.