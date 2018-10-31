ФСИН: Сенцов поправился на десять килограммов и взялся за книгу о семейных отношениях
Осуждённый по обвинению в терроризме украинский режиссёр Олег Сенцов после прекращения голодовки набрал около десяти килограммов и вернулся к творчеству. Об этом 31 октября заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.
«В настоящее время состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию», — цитирует Максименко «Интерфакс».
По словам замглавы ФСИН, Сенцов вернулся к приёму обычной пищи, но всё ещё находится под наблюдением врачей. Режиссёр работает над несколькими книгами и пьесой, «в которых планирует отразить современный взгляд на семейные отношения».
Ранее во ФСИН рассказали, что Сенцов начал писать новый сценарий для фильма. Темой произведения станет жизнь за решёткой.
Справка:
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Сенцов неоднократно отказывался писать прошение о помиловании. Голодовку он прервал 5 октября под угрозой начала насильственного кормления.