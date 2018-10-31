ФСИН: Сенцов поправился на десять килограммов и взялся за книгу о семейных отношениях

Осуждённый по обвинению в терроризме украинский режиссёр Олег Сенцов после прекращения голодовки набрал около десяти килограммов и вернулся к творчеству. Об этом 31 октября заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

«В настоящее время состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию», — цитирует Максименко «Интерфакс».

По словам замглавы ФСИН, Сенцов вернулся к приёму обычной пищи, но всё ещё находится под наблюдением врачей. Режиссёр работает над несколькими книгами и пьесой, «в которых планирует отразить современный взгляд на семейные отношения».

Ранее во ФСИН рассказали, что Сенцов начал писать новый сценарий для фильма. Темой произведения станет жизнь за решёткой.