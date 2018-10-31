Игрок «Зенита» признан лучшим в двенадцатом туре чемпионата Российской премьер-лиги

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес победил в голосовании за звание лучшего игрока 12-го тура Российской премьер-лиги. Как сообщает пресс-служба РПЛ, за аргентинского футболиста отдали голос 28% участников опроса. Напомним, что Паредес забил единственный гол в матче с самарскими «Крыльями Советов», принеся петербуржцам победу.

🌊 Леандро Паредес – лучший игрок 12-го тура!



📊 В совместном с @matchpremier и МАТЧ ТВ опросе за игрока «Зенита» проголосовали 3 273 (28.32%) пользователя ВКонтакте.



⚽ В 12-м туре гол аргентинца принес победу сине-бело-голубым над «Крыльями Советов» (1:0).#ИгрокТура pic.twitter.com/PIgdiIGln4 — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 31 октября 2018 г.

На втором месте в голосовании защитник «Рубина» Егор Сорокин (19%), на третьем — нападающий «Краснодара» Ари (17%).

Таким образом, футболисты «Зенита» становятся лучшими игроками тура в седьмой раз в 12 прошедших турах чемпионата РПЛ сезона 2018/19. До Паредеса пять раз побеждал Артём Дзюба, один раз — Олег Шатов. В остальных случаях выигрывали игроки ЦСКА: четыре раза Фёдор Чалов и один раз — Никола Влашич.