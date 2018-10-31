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«Витязь» в патриотической шкуре. Друзья не поверили, что коммерсанта Яшникова держали в кандалах

Петербуржец Яшников попросил главу СКР найти тело отца. И Бастрыкин, и Яшников-младший уже знают, что украденного бизнесмена держали в кандалах, а потом живым сбросили в реку.

«Витязь» в патриотической шкуре. Друзья не поверили, что коммерсанта Яшникова держали в кандалах

pixabay.com/PublicDomainPictures

Похитители Юрия Яшникова пошли дальше вымогателей акционера «Кировского завода» Максима Яковлева. Абхазские алырники хотели 200 миллионов рублей, держали Яковлева 109 дней, а потом отпустили. В случае с Яшниковым лютовали дольше, просили миллион в долларах, а не получив выкуп, утопили. Детали последних дней петербургского предпринимателя Следственный комитет узнал через четыре с лишним года, арестовав президента фонда по патриотическому воспитанию молодежи Михаила Спиридонова.

На сайте Международного благотворительного фонда содействия и развития патриотического воспитания и спорта среди молодежи «Витязь» его президент Михаил Спиридонов все еще обращается к нам «не как к жителям, а к людям, которым не безразлична судьба Отечества». Об аресте Спиридонова, 47-летнего экс-сотрудника отряда специального назначения «Витязь», «Фонтанка» сообщала этим летом.

скриншот// Международный благотворительный фонд «Витязь»
скриншот// Международный благотворительный фонд «Витязь»

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Оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска Петербурга собрали доказательства, позволившие Следственному комитету вменить главному патриоту Курортного района похищение с целью выкупа и последующее убийство бывшего наркополицейского. Эпизод датируется маем 2014 года, место – Курортный район, а останки откопаны в Ломоносовском районе Ленобласти.

Через несколько дней в материалах уголовного дела появились показания также арестованного коллеги Спиридонова. Участник движения за молодых патриотов России вспомнил, а следователи увидели то, что несвойственно даже преступному миру Петербурга. По данным «Фонтанки», в деле подробно изложены обстоятельства исчезновения владельца нескольких строительных компаний Юрия Яшникова. Бизнесмен пропал в Сестрорецке 18 февраля 2014 года. Близкие искали его, прося помощи в соцсетях.  

организация "Питер-Поиск"

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Но только в июне 2018-го стало ясно, что произошло в феврале 2014-го. На Яшникова напали возле его собственного дома на улице Токарева в Сестрорецке, посадили в джип, завязали глаза и за 15 минут довезли до садоводства «СИЗ» в Белоострове. Здесь посадили в подвал дома № 13 и в буквальном смысле заковали в кандалы, цепь от которых была вбита в бетонную стену.

Дом в 2014 году принадлежал президенту фонда «Витязь» Спиридонову. Потом он его продал, и, когда в 2018-м пришли следователи, новые хозяева даже не знали, что под паркетом находится тайная камера. Перед продажей каземат не потрудились прибрать.

Как следует из данных следствию показаний, с Юрия Яшникова требовали сначала миллион долларов, затем сбавили до 700 тысяч. Его просьбы своим знакомым бизнесменам записывали на диктофон, отъезжали на приличное расстояние и с заранее купленного телефона звонили, давая прослушать записи. Так продолжалось месяца четыре. Попутно избивали. Коммерсанты принимали звонки за деловую уловку. Денег не собрали. Яшникова связали, прицепили груз и скинули в реку Сестру, что в 50 метрах от бывшего загородного дома того же Спиридонова. По данным «Фонтанки», в показаниях отражено, что, разозлившись на пустые хлопоты, Спиридонов приказал утопить Яшникова живым.

Тело искали до конца августа этого года. 30 октября на петербургский прием граждан Александром Бастрыкиным пришел сын Яшникова и попросил возобновить поиски. Как указано на сайте СКР, «Александр Бастрыкин поручил привлечь к работе по розыску тела отца потерпевшего специалистов Главного управления криминалистики СК России». В ГУ МВД говорят – «надежд маловато». Тем не менее, по данным «Фонтанки», этот эпизод также будет вменяться Спиридонову.

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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