Медведев: До конца недели правительство может ввести заградительные пошлины на нефтепродукты

Правительство РФ может поднять пошлины для нефтяников до конца недели, если не договорится с представителями отрасли о стабилизации цен на бензин. Об этом заявил 31 октября на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, 29 октября он поручил в течение двух дней подготовить конкретные предложения, чтобы ситуация со стоимостью топлива стала контролируемой.

«Здесь два варианта. Вариант номер один — это соглашение с нефтяными компаниями о том, как они будут работать, соблюдая правила игры, что называется, но и, соответственно, контролируя уровень цен. А второй вариант — это введение так называемых заградительных пошлин», — отметил глава правительства.

Ранее курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что кабмин подготовил пакет документов для реализации обоих вариантов.

На прошлой неделе владельцы АЗС предупредили правительство о необходимости поднять цены на российских заправках на 4-5 рублей. Подорожание топлива в рознице должно стать результатом роста оптовых цен, пояснили они. В ответ чиновники попросили нефтепереработчиков проявить альтруизм и поставлять горючее независимым игрокам по тем же расценкам, что и на собственные бензоколонки. В противном случае будет введено ограничение экспорта.