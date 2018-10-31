Комитет по финансам представил Беглову план «затягивания поясков»

Председатель комитета финансов Алексей Корабельников, уже не раз отвечавший перед врио губернатора Бегловым за высокий дефицит бюджета Петербурга, заявил, что разработан план по его снижению.

«В перспективе нам надо стремиться к сокращению дефицита бюджета. Соответствующий план уже представлен на рассмотрение исполняющему обязанности Александру Дмитриевичу (Беглову. — Прим. ред.), и эта работа будет планомерно продолжена», – заявил чиновник, не вдаваясь в подробности.

Как писала «Фонтанка», Беглов не раз акцентировал внимание на многомиллиардном долге города и растущих расходах на его обслуживание — к 2020 году кредитных обязательств у Петербурга будет уже больше 100 млрд рублей. И отметил, что «всем надо затянуть пояски, чтобы рачительно расходовать средства».