Бразза, большой индийский калао, мара и тамарин. Ленинградский зоопарк принимает новых обитателей

Ленинградский зоопарк пополнился четырьмя видами экзотических животных, которые уже начали обживаться в осеннем Петербурге.

В начале месяца из Ижевска в Северную столицу перебралась пара мартышек Бразза, которые, помимо необычного названия, славятся уникальным окрасом.

«Темно-серая шесть, черные лапы и хвост, оранжевый лоб и белая шерсть на морде, которая напоминает усы и бороду», – так новых гостей 31 октября описали работники зоопарка.

Отмечается также, что мартышки уже успели адаптироваться. Их кормят фруктами и овощами. Пока они побаиваются сотрудников Ленинградского зоопарка, хотя друг к другу относятся с любовью. Возможно, в будущем у мартышек Бразза появится потомство, рожденное уже в Петербурге.

Важным событием стал и приезд самца одного из самых крупных грызунов – мары, или патагонского зайца, родом из Латинской Америки, который, по словам работников зоопарка, напоминает косулю, несмотря на название. Переезд в Петербург мара воспринял спокойно и даже меланхолично.

«Большую часть времени он проводит за обедом или наблюдает за проходящими мимо посетителями», – рассказали в зоопарке.

В отделе «Приматы» также пополнение – это Эдипов тамарин по имени Мышка. Ее привезли из Чехии, чтобы самцу Карлу было не так одиноко во время наступающих холодов.

«Они сразу же нашли общий язык. С самого первого дня обезьянки начали общаться через ограждение, а оказавшись в одном вольере, стали проявлять друг к другу нежные чувства», – констатируют в зоопарке.

Большой индийский калао считается самым ярким пополнением октября. Птица отличается красочным оперением и внушительными размерами, что делает ее одним из самых заметных обитателей зоопарка. Самка калао уже адаптировалась и даже стала брать еду из рук ухаживающих за ней сотрудников.