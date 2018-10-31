Генпрокуратура отчиталась о преступлениях силовиков. На их счету более 12 тысяч случаев нарушения закона

Более 12 тысяч преступлений совершили за 2017 год сотрудники российских правоохранительных органов и других силовых структур. Это лишь 1,1% от общего количества злодеяний, коих было свыше 1 117 000.

«Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение главы пресс-службы Генпрокуратуры России Александра Куренного пишет 31 октября, что чаще всего законы страны нарушают сотрудники МВД, за ними следуют служащие ФСИН и судебные приставы. Среди самых законопослушных оказались прокуроры, работники судебной системы и росгвардейцы.

Треть из всех преступлений, совершенных силовиками, составляют уголовно наказуемые деяния против госвласти и интересов госслужбы. Подавляющее число таких случаев было отмечено в Центральном и Северо-Западном федеральных округах — 811 и 761 соответственно, в то время как в Приволжском и Южном эти показатели едва превышают отметку 500.

За силовиками числятся 1258 мошенничеств, 32 убийства и покушения на убийства, 78 нападений с умышленным причинением вреда здоровью, 85 грабежей и 26 разбоев. Но большинство преступлений (1158) всё же связано с управлением транспортными средствами.

Генпрокуратура едва ли не впервые опубликовала данные о нарушениях закона сотрудниками правоохранительных органов. У Александра Куренного нет сомнений в том, что статистика чистая. А вот у депутата Госдумы Александра Хинштейна и российского адвоката Владимира Калиниченко есть вопросы. Они считают, что в среде правоохранителей есть место «укрывательству преступлений» и «играм со статистикой».