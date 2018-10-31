Безухие вараны из Красной книги задержаны в самолете «Победы». Они летели без билетов

Редчайшие рептилии проникли на самолет компании «Победа» для путешествия из Иркутска в Москву. Перевозчик оценил их перелет в 100 тысяч рублей, хозяина ищут.

Как сообщили «Фонтанке» в «Победе» 31 октября, пару калимантанских безухих варанов заметили бегающими по салону пассажиры рейса DP454 после вылета из Иркутска.

«Рептилий сначала приняли за простых ящериц. Бортпроводники поймали их и поместили в контейнер. Хозяин в салоне себя не обозначил», – уточнили в «Победе».

После приземления специалисты опознали в ящерицах редчайших особей. Безухие вараны обитают в Малайзии, их популяция не превышает сотню, а рыночная стоимость оценена почти в 1 млн рублей за каждого. Они занесены в Красную книгу.

Варанов через столичный департамент природопользования отправили на передержку, их заберет Московский зоопарк.

«Победа» обратилась к генеральному директору аэропорта Иркутск Андрею Скибе для помощи в расследовании. Есть стойкое убеждение, что варанов на борт самолета в ручной клади пронес пассажир, а после их бегства не стал признаваться в незаконной перевозке ценнейших видов. Если его найдут, «Победа» предъявит счет на 6 тысяч рублей за провоз и на 100 тысяч – за «содержание варанов в комфортабельном контейнере офиса «Победы».