«Чтобы соотечественники за рубежом не теряли своей русскости». Путин упростил получение российского гражданства соотечественниками из других стран

Президент России рассказал, что в будущем российские соотечественники будут получать паспорта по упрощенной схеме, благодаря подписанной новой редакции концепции государственной миграционной политики РФ.

«Она (концепция миграционной политики РФ. — Прим. ред.) направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства», – заявил президент России Владимир Путин 31 октября во время своего выступления на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Путин уже подписал новую концепцию миграционной политики, следует из сообщения на сайте Кремля. «Многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты», – резюмировал глава государства.

В своей речи Путин предостерег от попыток разорвать духовные связи русского мира. «Мы заинтересованы, чтобы соотечественники за рубежом не теряли своей русскости, не теряли связи с родиной», – заверил Путин. При этом президент подчеркнул, что русский мир «объединяет всех, кто духовно связан с Россией, <...> кто считает себя носителями русского языка, культуры и русской истории»

По его словам, Россия ставит своей задачей защиту прав соотечественников в других странах.

Он также поблагодарил россиян, проживающих вне страны, за «вклад в продвижение и распространение богатейшего исторического и культурного наследия».

Напомним, что Всемирный конгресс соотечественников проводится раз в три года. В 2018-м форум проходит в Москве 31 октября. В нем принимают участие 400 соотечественников из почти 100 стран. Основными темами были заявлены защита прав россиян в других государствах, поддержка образования на русском языке и сохранение русской идентичности. Среди гостей были анонсированы президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров.