18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +7
$ 65.60р
74.42р
14:33 31.10.2018
Расширенный поиск

Общество
31.10.2018 14:03
Печать

«Чтобы соотечественники за рубежом не теряли своей русскости». Путин упростил получение российского гражданства соотечественниками из других стран

Президент России рассказал, что в будущем российские соотечественники будут получать паспорта по упрощенной схеме, благодаря подписанной новой редакции концепции государственной миграционной политики РФ.

«Она (концепция миграционной политики РФ. — Прим. ред.) направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства», – заявил президент России Владимир Путин 31 октября во время своего выступления на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.  

Путин уже подписал новую концепцию миграционной политики, следует из сообщения на сайте Кремля. «Многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты», – резюмировал глава государства. 

В своей речи Путин предостерег от попыток разорвать духовные связи русского мира. «Мы заинтересованы, чтобы соотечественники за рубежом не теряли своей русскости, не теряли связи с родиной», – заверил Путин. При этом президент подчеркнул, что русский мир «объединяет всех, кто духовно связан с Россией, <...> кто считает себя носителями русского языка, культуры и русской истории»

По его словам, Россия ставит своей задачей защиту прав соотечественников в других странах.

Он также поблагодарил россиян, проживающих вне страны, за «вклад в продвижение и распространение богатейшего исторического и культурного наследия». 

Напомним, что Всемирный конгресс соотечественников проводится раз в три года.  В 2018-м форум проходит в Москве 31 октября. В нем принимают участие 400 соотечественников из почти 100 стран. Основными темами  были заявлены  защита прав россиян в других государствах,  поддержка образования на русском языке и сохранение русской идентичности. Среди гостей были анонсированы президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
31.10.2018 12:49

«Россия» приступила к выполнению рейсов в Денпасар

Авиакомпания «Россия» впервые выполнила рейс из московского аэропорта Шереметьево в Денпасар, столицу индонезийской провинции Бали
Группа компаний «ЦДС»
31.10.2018 11:35

Один из крупнейших в стране турниров по боксу пройдет в Петербурге

С 1 по 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдут одни из крупнейших в стране детско-юношеских соревнований по боксу – турнир памяти заслуженного тренера РФ Л.Н. Пивоварова. В мероприятии примут участие более трехсот юных спортсменов.
ГК «Полис Групп»
30.10.2018 18:33

В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к покраске фасадов

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
Магазин "Кей"
30.10.2018 15:32

Подборка от КЕЙ. ТОП бюджетных планшетов до 20к рублей

Просмотр фильмов, чтение книг, работа с документами и серфинг в интернете – все это удобнее выполнять на планшете. КЕЙ расскажет про планшеты до 20 тыс. рублей, которые подойдут для повседневных задач.
ПАО «Группа ЛСР»
30.10.2018 15:13

Стартуют продажи квартир в новом доме ЖК «Цивилизации»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в доме №11 жилого комплекса «Цивилизация», строительство которого компания ведет в Невском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
30.10.2018 14:41

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ПАО «Бинбанк» аккредитовало новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.10.2018 11:38

Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

Банк «Санкт-Петербург» совместно с деловым аналитическим изданием «Эксперт Северо-Запад» провёл четвёртую конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «Валютные контракты в новых экономических реалиях. Последнее обновление».
«Главстрой Санкт-Петербург»
30.10.2018 10:33

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 5-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 2,14 млн рублей.
ГК "КВС"
29.10.2018 17:10

В «Ясно.Янино» появилась прорезиненная детская площадка

Жители микрорайона «Ясно.Янино» обращались в управляющую компанию, социальные сети застройщика с просьбой организовать прорезиненное покрытие на детской площадке жилого комплекса. Компания «КВС» не осталась в стороне и откликнулась на данную просьбу.
ГК "КВС"
29.10.2018 16:50

Жителей «Континентов» ждет удивительный дизайн

Компания «КВС» совместно с архитектурной мастерской Цыцина разработала ландшафтный дизайн для ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
29.10.2018 16:19

Квартиры с видом на первозданный лес

С 25 октября открывается продажа квартир в корпусе «Лесной» микрорайона «Новое Сертолово». Проектом предусмотрен большой выбор интересных квартир и планировочных решений.
ГК «Эталон»
29.10.2018 15:44

Строительство первой очереди квартала «Галактика» выходит на финишную прямую

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к завершающему этапу строительства первой очереди квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.